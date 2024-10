Otras fotos de los Borbones que podrían haber provocado un escándalo

La relación entre Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia ha estado bajo el foco mediático desde su inicio, pero recientemente ha vuelto a generar titulares tras la filtración de fotos comprometedoras que la revista Diez Minutos decidió no publicar. Aunque algunas de ellas sí aparecieron en la revista, las más "picantes", que mostraban a Urdangarín con una erección junto a Armentia, se descartaron por ser consideradas demasiado explícitas. Esto lo confirmó un redactor de este medio de comunicación, Daniel Carande.

La relación entre Urdangarín y Armentia, que comenzó mientras aún estaba casado con la infanta Cristina, ha sido motivo de atención constante, y aunque ambos intentan llevar una vida tranquila, los paparazzi y los medios siguen sus movimientos. En este caso, el escándalo fue evitado al no publicarse las fotos más subidas de tono, pero el hecho de que estas existan ya ha levantado todo tipo de especulaciones.

Esto ocurrió en una escapada que hizo la pareja a Formentera junto a unos amigos. La revista Diez Minutos, aunque decidió omitir las imágenes más comprometedoras, sí publicó algunas instantáneas que muestran a Urdangarín y Armentia disfrutando de la playa y compartiendo momentos de complicidad e intimidad. Por ejemplo, en una de ellas, la nueva pareja del exjugador de balonmano aparece pellizcándole uno de sus glúteos. En otra, Iñaki está levantando a su amada por el aire, emulando aquella mítica escena de Dirty Dancing.

| Iñaki Urdangarin, Ainhoa Armentia

El hecho de que este tipo de imágenes comprometan aún más la figura de Iñaki Urdangarín, ya sumido en la polémica por sus problemas legales y su separación de la infanta Cristina, añade presión sobre el exduque. Mientras tanto, su relación con Ainhoa Armentia parece consolidarse, ya que ambos viven juntos en Vitoria desde hace varios meses. Las especulaciones sobre el futuro de la pareja continúan.

La vuelta del "Duque Empalmado"

Hace unos años, cuando todavía compartía matrimonio con la Infanta Cristina, se popularizó este apodo que se autoimpuso Iñaki Urdangarín. Y es que firmaba los correos que enviaba a los secretarios de las infantas con el seudónimo de "Duque Empalmado". Evidentemente, haciendo cachondeo en referencia al título que ostentaba: Duque de Palma.

Ahora, no obstante, parece que la broma se ha tornado en real e Iñaki Urdangarín ha hecho referencia a ese mote en su fin de semana romántico con Ainhoa Armentia. Para el próximo viaje, el ex yerno de Juan Carlos I deberá tener más cuidado para no ser sorprendido en estas situaciones embarazosas por los paparazzis.