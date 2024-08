Pablo Urdangarin planta cara a Letizia Ortiz

Nacido en Barcelona, Pablo Urdangarin es el segundo hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Siguiendo los pasos de su padre, Pablo es actualmente jugador profesional de balonmano, y milita en las filias del BM Granollers de la Liga Asobal, después de haber pasado por las categorías inferiores del Barça, donde también estuvo Iñaki.

En las últimas horas, sus dos hermanos, Miguel e Irene han sido eco de noticias por sus incidentes en el palacio de la Zarzuela. Aprovechando la ausencia de Felipe VI y Letizia, y el viaje de la reina emérita a Grecia, los hijos de la infanta se han hecho con el "control" de Zarzuela. Los dos la han liado bastante, y después de hacer fiestas hacía altas horas de la noche han visto como Letizia estaba muy enfada con ellos.

Por su parte, Pablo siempre ha sido el sobrino favorito de Letizia, ya que ha sabido llevar una vida más ordenada y madura que sus otros hermanos, enfocándose en los estudios y en su carrera profesional. Sin embargo, en los últimos días se ha empezado a rumorear que su relación familiar está en horas bajas, y que incluso Pablo ha llegado a plantarle cara a Letizia por su descontento con ella.

Enfrentamiento directo con los reyes

Como hemos dicho, Pablo llegó a ser el favorito de la reina Letizia, aunque se ha dado a conocer que su relación llevaba quebrada desde el año pasado. En el verano de hace un año, se vivió un episodio de mucha tensión entre el hijo de la infanta y los Reyes. El jugador de balonmano se instaló en Palma de Mallorca, aunque los reyes dejaron claro que ningún Borbón podía trasladarse a la isla del archipiélago balear.

Así pues, Letizia y Felipe se enfrentaron al mismo Pablo, ya que este se saltó las reglas viajando a Palma. Allí, el segundo hijo de Iñaki y Cristina estuvo veraneando con su pareja, Johanna Zott, quién tenia una casa en esas tierras. Este movimiento fue bastante descortés, ya que estuvieron de vacaciones en esa ubicación cuando más pendiente estaban las cámaras de la relación de sus padres.

Parece ser, pero, que las broncas no le sirven de nada a Urdangarin, y ha vuelto a hacer caso omiso de las normas de la Casa Real. Después de terminar la temporada con el BM Granollers, Pablo ha vuelto a Palma de Mallorca, acompañada esta vez no solo de Johanna si no también de sus suegros. Esta vez, se ha instalado lejos de Marivent, donde se encuentran actualmente los reyes. Aun así, todo apunta a que sus caminos van a volverse a cruzar y viviremos de nuevo un episodio incómodo entre la familia real.