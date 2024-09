El padre de Lamine Yamal en Instagram durante el partido de su hijo: 'Haciendo...'

El día de ayer la selección española dio por finalizada esta 'primera tanda' de partidos de la UEFA Nations League. Los de Luis de la Fuente lo hicieron después de dos partidos contra Serbia y Suiza que nos dejó a varios nombres propios que destacaron por encima de otros jugadores. Uno de ellos fue Ferran Torres, quién sigue siendo cuestionado pero ha vuelto a demostrar sus capacidades goleadoras y asistentes.

Por otro lado, otro futbolista azulgrana como Dani Olmo hizo saltar las alarmas en Can Barça. El mediapunta de Terrassa se retiró renqueante del partido del jueves ante la selección serbia, y no disputó el encuentro de ayer ante Suiza. SIn embargo, solo sufrió un golpe y se le espera al 100% para el partido de este domingo en Montilivi ante el Girona.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Además, como ya viene siendo algo habitual, Lamine Yamal volvió a ser uno de los jugadores más destacados en estos dos encuentros. Con solo 17 años ya se ha convertido en uno de los jugadores insignia del Barça y también de la selección española. En el partido de ayer volvió a demostrar sus capacidades y nos dejó un dato tremendo difícil de procesar.

Con la asistencia de ayer, Lamine está a tan solo 3 más de entrar en un top 8 de los máximos asistentes de la historia de la selección. Y es que a su corta edad, el de Mataró no puede parar de romper récords de precocidad. No obstante, su padre no parece que estuviera muy atento a este hecho destacado, ya que durante el encuentro de ayer ante Suiza nos dejó una imagen viral muy graciosa.

El padre de Lamine vuelve a ser una sensación en redes

Mounir, el padre de la joven estrella azulgrana, lleva muchos meses siendo el centro de atención en redes sociales. Su desparpajo, tono humorístico y publicaciones sin filtro alguno le han hecho despuntar en plataformas como Instagram o TikTok. En la primera red social cuenta con casi 700 mil seguidores, y diariamente nos mantiene informados de su vida, a la vez que tira de hemeroteca para subir fotografías de Lamine.

| Instagram

Por otro lado, ahora también se ha atrevido a crearse una cuenta de TikTok, dónde aparte de subir vídeos e imágenes también hace directos. Estos mismos directos también los hace en Instagram, y el día de ayer nos dejó uno muy curioso. Y es que el padre de Lamine se puso a hacer una tortilla de patatas en medio del partido que estaba disputando su hijo ante la selección suiza.

"Lamine jugando con España y el jodido Hustle Hard haciendo una tortilla de patatas en directo. Nada tiene sentido en esta vida", explicó un usuario en la plataforma X (Twitter) con una captura de pantalla del 'live' de Mounir. Además, más tarde subió una fotografía con el resultado de esta tortilla, la cual le quedó más que jugosa.