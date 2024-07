Periodistas españoles se hacen una foto con Letizia Ortiz: Se suceden las críticas

Los reyes de España ya se han dejado vor por la capital francesa, listos para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Después de unos crecientes rumores sobre un posible distanciamiento entre Letizia y Felipe, el matrimonio ha llegado a París de la mano, esta vez sin sus dos hijas. Su última aparición junto a ellas fue en la celebración de la Eurocopa de la selección española.

Todas las cámaras, pero, las ha acaparado Letizia. La reina llegó con vestido sin mangas para recibir al equipo olímpico en la embajada espñaola en París. En dicho acto, la reina volvió y recordó sus origenes como periodista.

La que fue en su día presentadora de telediarios aprovechó la ocasión para hacerse una fotografía con los diferentes corresponsables de televisión y medios de comunicación españoles que han viajado al país vecino para cubrir toda la información en relación a los JJOO. Esta misma foto fue publicada por Mavi Doñate en redes.

La corresponsal oficial de Televisión Española publicó en su cuenta oficial de X (Twitter) esta instantánea donde se ve como Letizia aún conserva esa vocación por el periodismo. Sin embargo, en dicha fotografía no estaban presentes todos los corresponsales que habían viajado a Paris.

En esa "reunión", faltaba el corresponsal de ETB, la televisión pública vasca. Tampoco estuvo Isabel Galí, la periodista de TV3. Isabel lleva siendo la corresponsal de 3Cat en París desde 2023, y cogió el relevo de David Melgarejo. Al servicio de los Informativos, Galí también ha sido miembro ENG y la hemos podido ver cubriendo corresponsalías más que conflictivas, como la del Próximo Oriente o la de Latinoamerica.

El hecho de no ver a estos dos corresponsales en la foto ha sido eco de críticas en redes sociales. Desde TVE nos han intentado "vender la moto" de que Letizia aún sigue arraigada a la que fue su profesión, pero nos damos cuenta que no cuando deja de lado a ciertos compañeros. Aún así, por sus personalidades y valores, no parece que personas como Letizia y Galí puedan compartir vivencias.

Un matrimonio en crisis

El rumor de un posible divorcio entre Felipe y Letizia lleva mucho tiempo siendo tema de debate. Hace ya unos días, la conocida periodista Pilar Eyre, destacó que los reyes llevan vidas separadas fuera de las cámaras.

Los reyes habrían decidido seguir juntos aún sin quererse, y estarían dispuestos a continuar con su matrimonio por sus hijas y la institución que ambos representan. Tanto él como Letizia han llegado a este acuerdo porque son conscientes de lo grave que sería hacer esta crisis pública. Así pues, delante de las cámaras en París siguen pareciendo la pareja ideal.