Pilar Eyre da una información sobre Cristina de Borbón y Urdangarin que lo cambia todo

Las alianzas son unas joyas que demuestran la confianza y la unión de una pareja al contraer matrimonio. Cuando una persona ve a otra con ese anillo sabe directamente que está casada. Por ello, es habitual que las dos partes de la relación dejen de presumirlo en el momento que lo dejan.

En el ámbito de la familia real, estos anillos han cogido un papel muy importante. Más allá del amor, los matrimonios han sido utilizados estratégicamente como elementos políticos y diplomáticos para juntar reinos. Por ello, cada matrimonio real consigue una importancia especial aparte de lo que significa para el poder.

La alianza de Cristina de Borbón

En los últimos días se han viralizado las imágenes de una persona que, a pesar del divorcio con su marido, sigue llevando la alianza. Concretamente, estamos hablando de Cristina de Borbón, que tras acabar su relación definitivamente en 2022, ese anillo vuelve a su mano. Las especulaciones azotaron al entorno de la Infanta, que en una entrevista a la revista Lecturas quiso desmentir que fuera por amor.

| Infanta Cristina, Casa Real

En la entrevista advertía entre otras cosas que sigue llevando el anillo para demostrar que no tiene nada de que avergonzarse. Además, asegura que no va a haber ninguna reconciliación, ya que no va a perdonar su traición. Asimismo, Cristina ha querido hacer referencia a Dios dando gracias con el anillo por la familia que le ha creado.

Pilar Eyre, la que descubrió la alianza

La puesta de su anillo la descubrió Pilar Eyre. La mujer es una periodista catalana especialista en el entorno de la Casa Real. A lo largo de su trayectoria ha tenido muchas apariciones televisivas y colaboraciones con periódicos como El Mundo o La Vanguardia.

Además, ha publicado muchos libros. La soledad de la Reina: Sofía una vida,No me olvides o Carmen, la rebelde son algunas de las muchas obras que ha realizado.

Un mensaje directo hacia el Iñaki

Tener una relación siendo una de las personas con más relevancia de España es una cosa muy difícil de llevar. Y más cuando estás dentro del foco de todos los rumores. Las rupturas amorosas cuando hay muchas traiciones de por medio pueden llegar a ser muy dolorosas.

Cristina de Borbón con el anillo le muestra a Iñaki Urdangarin que nunca lo perdonará, pero la familia no se la va a quitar. Además, recordemos que la Infanta conserva muy buena relación con sus antiguos suegros, habiendo aparecido alguna vez juntos públicamente. Ahora nos toca estar pendientes si en su próxima aparición pública, continúa con la idea de seguir luciéndolo.