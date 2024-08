Pique generacional en 'Joc de cartes': 'Son unos cuñados'

El tercer programa de la actual temporada de 'Joc de Cartes estiu' no ha dejado indiferente a nadie. Marc Ribas ha querido descubrir cuál es el mejor restaurante del corazón de la Costa Dorada y la competición ha sido bastante ajustada, especialmente entre el restaurante que ha quedado primero y el que ha quedado segundo.

En primer lugar se visitaba la Brasería Mendebal, una brasería típicamente vasca pero regentada por dos catalanes, David y Ester. Tapas, vinos, paellas, carnes a la brasa, menú diario... mucha variedad. Lo que más ha gustado han sido las carnes a la brasa y eso se ha notado en la nota. Un 7'7. El espacio ha hecho bajar algo la puntuación al final y algunos de sus rivales también han destacado que la cocina estaba sucia.

Cambio de estilo en el Wissler

El siguiente restaurante era la hamburguesería Wissler. Sus dos camareras, Abril y Nini, tienen una visión totalmente diferente de la hostelería en comparación con sus rivales y se han producido varios choques generacionales. El Wissler es un restaurante estilo inglés, con mucha variedad en cervezas, fritos y rebozados y hamburguesas como plato estrella. Unas hamburguesas que han gustado más que los primeros platos. En general el local no ha convencido. Apenas un 5'6. La mejor nota, el servicio, ha obtenido un 7'5.

Finalmente el restaurante Les Barques con dos socios con el mismo nombre: Xavi. Críticas a la suciedad del espacio y la cocina. La comida de menos a más ha gustado a todos, especialmente a Marc como veremos más adelante. Nini, eso sí, ha hecho una crítica a los fideos. Decía que estaban algo pasados. Y juzgando por el aspecto llevaba razón. Un 6'9 con la nota de cocina suspendida.

El plato estrella lo cambia todo

La puntuación de Marc Ribas ha servido para decidir el ganador. 8'2 a Les Barques, 8 a la Brasería Mendebal y un 5'8 al Wissler. Este último ya perdía toda opción de victoria pero los dos restaurantes que encabezan la clasificación se lo jugaban todo con el plato estrella. La diferencia era de apenas 4 décimas y el plato estrella otorga media punto. El arroz con 'esclop' (una especie de cigala) de Les Barques obtenía el medio punto y el restaurante de 'los Xavis' se alzaba con la victoria. Han decidido donar los 3000 euros del premio a una asociación que lucha contra el ELA.

Caracteres muy diferentes

La competición no ha estado exenta de algunas polémicas, especialmente por una cuestión de edades. Abril y Nini no han entendido la actitud de sus rivales en algunos momentos. 'Son unos cuñados', han llegado a decir de los dueños del restaurante 'Les barques'. A Ester y David les han llamado babyboomers por no saber pronunciar el nombre de un postre en inglés.