La presentadora de TV3 que ha sido aplaudida por su discurso: 'el catalán es útil'

La visibilidad de caras conocidas en la promoción del catalán es fundamental para mantener viva la lengua. Cuando diferentes figuras públicas defienden el uso del catalán, envían un mensaje poderoso sobre la importancia de preservar la cultura y el idioma en un mundo cada vez más globalizado. Su influencia en los medios y en las redes sociales puede motivar a las nuevas generaciones a utilizar el catalán en su día a día.

Tanto en espacios formales como informales, ayudando a normalizar su uso en todos los ámbitos. Esto no solo refuerza el orgullo por las raíces culturales, sino que también contribuye a combatir la pérdida de hablantes.

Además, cuando personas de gran relevancia pública destacan la importancia de hablar catalán, sensibilizan a aquellos que no son hablantes nativos sobre el valor de esta lengua y su legado. Esta visibilidad internacionaliza la causa de preservar el catalán, mostrando que no se trata solo de una cuestión solo local, sino de la protección de la diversidad lingüística y cultural. Una de estas caras conocidas ha dado de que hablar, de forma positiva, por sus recientes palabras en TV3.

La presentadora que desata los aplausos

Shalana es una tiktoker y profesora de catalán que en los últimos años ha ganado mucha notoriedad en redes sociales. Además, la catalana es conocida por su papel como presentadora en el canal infantil 'SX3', anteriormente conocido como el mítico 'Super3'. Como lo fue en su dia la 'Familia de los Supers', Shalana se ha convertido en toda una referencia para todos los niños que consumen su contenido en la cadena.

| @shalanazz

Así pues, que tanta juventud te siga tiene un gran peso detrás, ya que debes tener conciencia de lo que haces y promover unos valores que encajen con la audiencia. Con Shalana, pero, podemos estar tranquilos, ya que es una mujer profesional que, además, es una gran defensora del catalán. Por otro lado, como hemos dicho también es una creadora de contenido en tiktok, donde últimamente nos ha dejado un video muy aplaudido por todos sus seguidores en redes sociales.

La chica lo tiene claro, "el catalán es útil, no cambies de lengua"; y en un video nos ha explicado como no nos tenemos que sentir mal por usar el catalán. Si alguien no se te dirige en catalán no quiere decir que no lo entienda. "Tú puedes seguir charlando en catalán y si hay una palabra que no entienda, pues puedes buscar un sinónimo o explicársela en otra lengua".

Shalana dice que siempre tenemos que intentar mantener este hábito si queremos conservar el catalán. Además, en el video nos ofrece un dato muy curioso, y es que el 95% de la población en Catalunya entiende el catalán. Sus consejos son perfectos para todos aquellos que quieren mantener este idioma pero no saben como actuar en ciertas situaciones.