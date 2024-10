El problema con la fianza que ha tenido un ex colaborador de 'Polonia' de TV3

Cuando empezamos a vivir en un piso de alquiler, tanto si los trámites se realizan a través de una inmobiliaria o hablando directamente con el propietario, lo habitual es que éste nos pida una fianza. Este dinero no va a su bolsillo, sino que tiene la obligación legal de depositarlo en el Incasol en Catalunya y en otros organismos análogos en otras zonas.

Los problemas llegan a la hora de abandonar el piso. En la mayoría de los casos, el propietario devuelve la fianza, las partes rompen el contrato y la relación ha terminado. No obstante, en muchas ocasiones el arrendador se niega a devovler la fianza al arrendatario y empieza una batalla legal entre ellos. Es lo que le ha pasado a un excolaborador del programa de humor Polonia y conocido periodista de TV3.

Roger de Gràcia explicó a principios de octubre en sus redes sociales que el propietario del piso que había abandonado, no sólo se negaba a devolverle la fianza sino que le requería para que abonara unas presuntas deficiencias del piso y le adjuntaba un presupuesto.

"Passats els 30 dies, la propietat ha decidit que no em retorna la fiança de 900 euros. És més, em passa un pressupost on jo li he de pagar a ella. Pam", dice el ex colaborador de Polònia. De modo que el comunicador, además de no recibir los 900 euros, tendría que pagarle 850 euros.

Consejos de los usuarios de Twitter

El caso se hizo viral y muchos usuarios de la antigua Twitter le recomendaron como proceder. Le recordaron que es obligatorio depositar las fianzas en el Incasol y que presentara una denuncia ante este organismo para conseguir su revolución.

Otro usuario asegura que le pasó lo mismo y le recomienda que interponga un juicio verbal, con el que no necesitará abogado por ser menos de 2.000 euros el importe y pida la devolución de la fianza.

También le recuerdan que un inquilino no tiene la obligación de pintar el piso cuando abandona la casa, porque un mínimo desgaste de la pintura se atribuye al uso de aquella vivienda. Asimismo, le han recordado que puede ponerse en contacto con el 'Sindicat de Llogateres'.

Resolución del conflicto

Gracias a la presión de Roger de Gracia y a la mediación del administrador de fincas, el propietario rebaja sus pretensiones. Así lo explicaba el propio periodista ante su compañera Helena Garcia Melero.

También lo explicaba él en un tweet. Le devuelven la fianza, le devuelven 800 euros. Todo arreglado. Salvo algunos detalles, casi el total de la fianza.

Antes de claudicar definitivamente, la propiedad hizo un intento de regateo. Emitió otro presupuesto con presuntos daños. Finalmente, la partida la ha ganado el inquilino. La ha ganado Roger de Gràcia.