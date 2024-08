¿Qué fue de Eva Santolaria tras su éxito en 'Nissaga de Poder' y 'Compañeros'

Eva Santolaria lleva casi 30 años formando parte del mundo de la interpretación. La catalana hizo su debut en "Estació d'enllaç", una serie producida por TV3 que gira en torno a una estación de tren de Barcelona en los años 90. Sus papeles más recordados en el mundo de la televisión fueron en "Nissaga de poder", "Compañeros" o "7 vidas", donde interpretó a Vero, una chica que intenta hacerse un nombre en el mundo de la música entrando a una discográfica.

Aunque se haya movido por diferentes cadenas de televisión, Santolaria también ha tenido tiempo para formar parte del mundo del teatro y el cine. En este último participó en diferentes películas nacionales como "El Pianista", "Bomba de relojería" o "Abuelos", está siendo la más reciente.

| Instagram

Por lo que respeta a su vida personal, Eva lleva casada con el director Pau Freixas desde 2003. "Mis series no serían lo que son sin la visión de Eva. Ella es fundamental en la perspectiva femenina", explicaba su marido sobre la importancia de su mujer en su vida privada y profesional. Con el director ha tenido dos hijos, Teo y Mía.

Su carrera estuvo en "stand-by"

Estos dos últimos nombres fueron sus motivos por alejarse del mundo de la televisión y la industria cinematográfica. De un día para el otro, Santolaria dejó de verse delante de las cámaras y se centró en su familia. La actriz ha confesado que quería disfrutar de ellos, verlos crecer y pasar tiempo a su lado. Sin embargo, actualmente esta decisión le ha pasado factura.

En una entrevista reciente, Eva declaró que no tomó el buen camino al dejar el mundo de la interpretación. "Fui muy inconsciente, de verdad, porque no pensaba que me costaría tanto volver a trabajar", explicaba preocupada. En estos dos años y medio, la catalana ha estado sin trabajo ni tampoco representante.

"Ni me veían ni nadie les recordaba que existía", se sinceraba Eva. Por suerte, a día de hoy las cosas están yendo por el lado positivo y la actriz catalana ha vuelto a la industria que la dio a conocer. En 2023 participó en la serie "Cites" y próximamente la podremos ver en la nueva temporada de la serie de Netflix "Todos Mienten".

Sus papeles más recordados

Fue un fenómeno de masas a finales de los 90. La serie ‘Compañeros’ fue récord de audiencias entre los más jóvenes – y no tan jóvenes – en una época en la que había menos canales y no existía Internet como lo conocemos ahora. Ambientada en un instituto de Madrid, la serie hablaba de los problemas de un grupo de estudiantes. Sus protagonistas más carismáticos eran Quimi (Antonio Hortelano) y Valle (Eva Santolaria). La pareja era la más popular de la serie aunque rompieron y volvieron varias veces.



Se encontraron con la fama de golpe y hoy todavía explican anécdotas de esa época. El acoso de los fans siempre ha sido un clásico en este tipo de serie con mucho éxito entre el público infantil y juvenil. Antes de ‘Compañeros’, Eva Santolaria se había dado a conocer en ‘Nissaga de Poder’. Allí interpretó a Elisenda, hija de Maurici Castro (Enric Majó). Maurici era viudo y conservador, algo que provocó muchos problemas con su hija.

| TV3

Se enamoró de Gabriel, hijo de los Montsolís. Maurici siempre había sido el hombre de confianza de Mateu (Jordi Dauder) pero se distanciaron por problemas con la gestión de la empresa y por la relación de su hija con el hijo de Mateu. Eva Santolaria volvió al final de la serie y mantuvo una relación con Damià Muntada (Sergio Caballero) aunque desconocía que no era pintor, sino un gigoló contratado por Eulàlia (Emma Vilarasau) para espiar a Montserrat (Mercè Sampietro), con la que tenía una gran rivalidad personal y profesional.