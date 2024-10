Qué fue de Núria Tomás, la ex de Gerard Piqué antes de empezar con Shakira

Gerard Piqué viajó a Sudáfrica siendo una persona y salió de allí siendo otra totalmente diferente. En uno de los países del G20 fue partícipe del mayor logro de la historia del fútbol español, la consecución del Mundial 2010. Pero, además, en el marco personal también produjo un cambio significativo que marcaría el resto de su vida.

Y es que, en aquel momento, el bueno de Piqué tenía una relación con la joven Núria Tomás, una empresaria catalana a la que había conocido un año y medio atrás. Pero en Sudáfrica se cruzó con Shakira y la artista colombiana le encandiló con su poderío y al futbolista no le quedó otra que obedecer a su corazón. Rompió con la hija del jamonero Enrique Tomás y poco después comenzó una relación con la cantante.

Desde entonces, Núria Tomás ha pasado a un segundo plano mediático. ¿Cómo le irá ahora a la ex de Gerard Piqué? ¿Habrá podido superar al futbolista catalán? ¿Le guardará rencor?

Núria Tomás, más feliz que nunca

Pues la verdad es que no podrían irle mejor las cosas a la empresaria catalana. En 2020 se casó por lo civil con Agus Puig y en 2023 hicieron una celebración por todo lo alto para confirmar su amor. "Hasta que no ha llegado él no he sabido lo que era tenerlo claro. Tenemos una especie de convención en casa para hablarlo todo", proclamaba en una entrevista; El matrimonio cuenta, además, con dos hijos, Apolo y Edu.

Núria Tomás, en esta misma charla, también habló sobre su relación con Gerard Piqué y sus sentimientos hacia él en la actualidad. Eso sí, únicamente respondió con un escueto: "le deseo lo mejor a él y a todo el mundo". Sobre Shakira y sus canciones de despecho dedicadas al futbolista, dijo: "Supongo que tendrán su historia y sabrán lo que hacen. Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no la conozco, no he tenido la oportunidad de preguntarle".

La realidad es que Núria Tomás está muy centrado ahora mismo en sus proyectos personales, tanto familiares como personales. Hace nada sacó a la luz su propio documental y también su nueva marca de ropa, Eggsoeggso. También preside una agencia de comunicación, Apolox. Núria Tomás, además, con 76.400 seguidores en Instagram, suele estar muy activa en sus redes sociales, contando a diario sus planes y sus emociones. Como hizo Dulceida, también fue exponiendo la evolución de sus dos embarazos.