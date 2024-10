¿Qué hacen Mercedes Milà, Marc Giró y Judit Mascó juntos?

Son, sin duda, tres de los referentes del gremio de los presentadores. Cada uno con sus idiosincrasia y sus particularidades, pero los tres nos han regalado grandes momentos en la televisión. Los tres son catalanes, nacidos en la provincia de Barcelona.

Pero, además de la profesión y el lugar de nacimiento, Mercedes Milà, Marc Giró y Judit Mascó comparten otro aspecto, la solidaridad. Los tres se reunieron el 3 de octubre en un evento en la Torre Bellesguard en el que se celebraban los 30 años de existencia de la Fundació Ared, una organización benéfica creada por Judit Mascó. De hecho, tan redonda salió la noche que pudieron conseguir el objetivo que se habían marcado: recolectar 75.000 euros para repartir 30 becas a de formación en Atención Sociosanitaria que ayudaran a trazar un nuevo camino vital a 30 mujeres en situación de vulnerabilidad.

Durante la celebración, por supuesto, también hubo tiempo de probar unos ricos tentempiés acompañados de buen vino. Es más, también colaboraron tres grandes chefs como lo son Xavier Pellicer, Tomás Abellán y Daniel Jordà.

Las emotivas palabras de Mercedes Milà

La presentadora y escritor de l'Esplugues del Llobregat publicó una imagen en sus redes sociales y la acompañó de unas emotivas palabras. Así decían:

Como ocurre en todos los eventos que se precien, los días anteriores llovió a cántaros y el terror casi paralizó a las organizadoras. Pero el UNIVERSO accedió a poner su granito de arena y Barcelona amaneció con un cielo “azul cielo” precioso.



Judit Mascó, la presidenta de ARED (fundación que acompaña especialmente a mujeres en riesgo de exclusión social), recibió con esa sonrisa que te desarma a todos los que habían comprado su entrada con generoso gesto de ayudar a la causa.





Había un reto: conseguir 30 becas para 30 mujeres, como símbolo de los 30 años que celebrábamos… y se consiguieron!!!!



A pesar de que todos los asistentes nos hubiéramos quedado hasta el alba disfrutando de los pinchos exquisitos, el vino rico, los panettone y la música tan buena, un viento helado del norte, una tramontana traicionera nos mandó para casa.



Lo que no se llevó el viento fue el ánimo, la alegría y las risas de Marc Giró, que desde anoche ha pasado a ser un favorito en mi lista de gente que me importa.



En esa lista tengo también desde ayer a un libanés que nos prometió a Judit y a mí que vendría desde donde estuviera del mundo porque quería conocer el trabajo que hacía ARED con las mujeres vulnerables y se presentó cumpliendo así su palabra. Como no estoy acostumbrada a que alguien tan rico, financiero de altos vuelos se digne a un gesto así, Tony Chedraoui ha pasado también a mi lista desde anoche.