La reacción de Gerard Piqué a los constantes ataques de Shakira

Desde que Gerard Piqué y Shakira rompieron su relación, el tema ha sido uno de los más comentados en el mundo del espectáculo. La separación de la famosa pareja ha estado llena de polémica, principalmente debido a las indirectas que la cantante colombiana ha lanzado a su expareja a través de sus canciones. Sin embargo, lo que muchos se preguntan es cómo está afectando realmente esto al exfutbolista del FC Barcelona.

Piqué y Shakira mantuvieron una relación de más de 10 años, una de las más mediáticas del mundo del entretenimiento. A pesar de que ambos mantuvieron en secreto los detalles de su ruptura en un primer momento, el panorama cambió radicalmente más tarde. Esto sucedió cuando Shakira lanzó una serie de canciones cargadas de mensajes velados.

El inicio de las indirectas

Estas indirectas han sido interpretadas como dardos hacia Piqué y su nueva relación con Clara Chía. La primera gran ola de atención se desató con el tema “Te Felicito”, en el que la cantante Shakira hace alusión a una cierta persona que se ha mostrado falsa. Utilizando frases que muchos interpretaron como una clara referencia a Piqué.

Pero no fue hasta el lanzamiento de “Monotonía” y, especialmente, su colaboración con Bizarrap en la “BZRP Music Sessions #53” que las indirectas se volvieron imposibles de ignorar. En esta última, Shakira menciona, sin tapujos, que "cambió un Rolex por un Casio", una frase que muchos vieron como una comparación directa entre ella y Clara Chía.

Estas constantes referencias y ataques han generado una gran expectativa sobre la respuesta de Gerard Piqué, quien ha tratado de mantenerse al margen públicamente. Sin embargo, fuentes cercanas a Piqué han revelado que el exjugador no está tomando estas indirectas de manera ligera. Según estas fuentes, aunque Gerard Piqué aparenta estar calmado y enfocado en sus nuevos proyectos, en privado, la situación le estaría afectando más de lo que deja ver.

La respuesta de Piqué

Los amigos cercanos a Piqué aseguran que él siempre ha tenido una personalidad fuerte y que no se deja influenciar fácilmente por las opiniones ajenas. No obstante, el constante bombardeo mediático y la manera en que Shakira ha utilizado su plataforma musical para hablar sobre la ruptura han generado un impacto que es difícil de ignorar. A pesar de ello, Piqué ha decidido no responder de manera directa, optando por centrarse en su vida privada y en su nueva relación con su nueva pareja Clara Chía.

En entrevistas recientes, cuando se le ha preguntado sobre el tema, Piqué ha respondido de manera evasiva. Su enfoque, según parece, está en proteger su vida personal y en evitar que el conflicto con la cantante se convierta en un enfrentamiento público mayor del que ya es.

Por su parte, Shakira sigue utilizando su música como medio de expresión. Mientras tanto, Piqué se enfrenta al desafío de lidiar con las repercusiones de estos mensajes. Aunque ha recibido apoyo de su círculo cercano, la presión mediática es innegable.

| XCatalunya, Gerard Pique, petekarici de Getty Images Signature

Sin embargo, la postura pública de Piqué ha sido clara: mantenerse en silencio y no alimentar más el fuego.

A largo plazo, queda por ver si esta estrategia de Piqué funcionará o si las constantes referencias de Shakira en sus canciones acabarán por provocar una respuesta más directa del exjugador. Lo que está claro es que la ruptura entre ambos sigue siendo un tema caliente en la prensa, y las indirectas de Shakira no parecen tener fin por el momento.

Este tipo de tensiones no son nuevas, pero la manera en que Shakira ha utilizado su música como plataforma para expresarse ha llevado este conflicto a otro nivel. La incógnita ahora es si Gerard Piqué continuará resistiendo a estos ataques públicos en silencio o si, en algún momento, decidirá responder de una manera aún más contundente.