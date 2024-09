La reacción de Josep Maria Mainat a la sentencia a su ex mujer: 'Le giraron...'

Hoy hemos conocido la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que ha decidido condenar a la exmujer de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, a cuatro años y medio de cárcel. Los tres magistrados que forman la Sala no han considerado los hechos como tentativa de homicidio, como sí interesaba la Fiscalía y han valorado que la acusada se arrepintiera en el último momento y no culminara su propósito.

El productor televisivo Josep Maria Mainat se ha mostrado "satisfecho" porque la sentencia contra su ex mujer Angela Dobrowolski prueba que esta lo intentó matar y cree que no la recorrerá, según ha dicho en declaraciones a RAC1. Para Mainat, la pena de 4 años y medio impuesta por la Audiencia de Barcelona por un delito de lesiones agraviadas contra él es un "término medio" y ha añadido que solo ella sabe si realmente se arrepintió y por eso alertó los sistemas de emergencia.

| ACN

Recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

El productor ha explicado que él y su abogada Olga Tubau apenas están estudiando si presentan recurso, pero ha avanzado que cree que no será así porque la sentencia "no deja margen" puesto que es "bastante clara" en cuanto a la intención final de la condenada de salvarlo.

Del mismo modo, Mainat también ha asegurado que no descarta que sea ella quien presente recurso para intentar rebajar su pena. Igual que el denunciante puede presentar recurso, como es lógico, la condenada también tiene derecho a presentar su recurso.

Causas que propiciaron la acción de Dobrowolski

Mainat ha asegurado estar contento especialmente porque ha quedado acreditado que su ex mujer lo intentó matar y no es una "paranoia" suya. Por otro lado, ha explicado que las "drogas" y "personas tóxicas que le giraron el cerebro" explicarían que su ex mujer acabara actuando así. "Se convirtió en un otra persona", ha declarado.



Con todo, ha dicho que no se lo ha condenado a 13 años de prisión y ha recordado que en el momento del juicio dijo que sería el día más triste de su vida si esto pasaba porque no deja de ser la madre de sus hijos.