Las redes estallan contra Leonor de Borbón: 'No pagaré ninguna multa'

Con la Familia Real de vacaciones, las hijas de los Reyes de España nos dejan momentos virales para la historia. Si el otro día las veíamos juntas, tomándose un selfie, en los Juegos Olímpicos de París, ahora han aparecido en Palma de Mallorca.

Leonor ya no es la niña pequeña que todos vimos hace tiempo. Con 18 años ya está en el segundo curso de la academia militar y hace nada se sacó el carné de conducir. Por Mallorca ha sido la primera vez que se ha visto a la princesa haciendo de conductora.

| Felipe VI, Princesa Leonor, Casa Real

El vídeo polémico de la princesa conduciendo

Como se puede ver en el vídeo las dos hermanas van delante del coche y detrás van la Reina Letizia junto a Sofía, la madre de Felipe. Las dos adultas muestran una extrema confianza en la conducción de su hija y nieta novel. Sin embargo, el vídeo esconde un pequeño detalle que ha hecho explotar las redes.

Y es que, en España, cuando uno se saca el carné de conducir, tiene que llevar durante un año el típico cartel verde de la "L" detrás del coche. No obstante, la princesa, a pesar de haberse sacado recientemente la titulación, no lo lleva.

La multa que tendría que pagar

Según las leyes españolas, la princesa Leonor está cometiendo una infracción y si le viera la policía podría empapelarla con una multa de entre 100 y 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carné.

Algunas de las respuestas al vídeo de Leonor

A partir de la publicación del vídeo las redes sociales han estallado. Muchos usuarios han respondido al tweet amenazando con no pagar las multas si la princesa no las paga. Otros se han resignado diciendo que, de denunciarlo, la infracción la pagaríamos todos los españoles.

Estas son algunas de las respuestas: “No es magia, son nuestros impuestos”. “Iba a denunciarlo a la DGT por no llevar la 'L', pero casi que paso, que la multa la vamos a pagar nosotros también.” “La pobrecilla va a estar 6 años pagando el préstamo del coche. Ah, no, que no, que me he equivocado...”

Los usuarios de la red social X se han cebado con la acción de la princesa Leonor. Ser una de las personas más famosas de la Península pasa factura, y más, cuando te saltas alguna de las leyes del estado español. Leonor se ha hecho mayor y sus hábitos han cambiado por completo.