Roser Capdevila, invitada en 'Col·lapse' de TV3: Así creó a su personaje más mítico

El programa 'Col·lapse' de TV3, presentado por Ricard Ustrell, se ha convertido en un referente de la televisión catalana por su habilidad para invitar a personajes destacados en cada emisión. En cada entrega, Ustrell ofrece un espacio en el que sus invitados.

Ya sean artistas, escritores, políticos o figuras mediáticas, se abren al público compartiendo detalles inéditos de su vida profesional y personal. Con un formato dinámico, 'Col·lapse' consigue que los espectadores se acerquen más a estas figuras y, a menudo, descubran facetas que hasta el momento desconocían.

El origen de su obra magna

En la próxima emisión, una de las invitadas más esperadas será Roser Capdevila, la célebre creadora de 'Les Tres Bessones'. Estos personajes infantiles han marcado generaciones de niños en Catalunya y otros países, convirtiéndose en un referente de la animación.

Durante su intervención en 'Col·lapse', Capdevila compartirá detalles sobre el origen de su creación más emblemática. Revelando aspectos poco conocidos sobre cómo surgieron Anna, Teresa y Helena, las traviesas hermanas que viven emocionantes aventuras a lo largo de la historia.

En una reciente entrevista, Capdevila explicó que la inspiración para crear a 'Les Tres Bessones' provino directamente de su propia vida. Cuando sus tres hijas nacieron, todo cambió. Con sus hijas como fuente de inspiración, Capdevila empezó a imaginar historias que reflejaran las peripecias y las travesuras que vivía a diario como madre.

Lo que comenzó como un simple proyecto personal se convirtió en una serie de libros y, posteriormente, en una producción televisiva que alcanzó fama internacional. Capdevila también explicó cómo la 'Bruixa Avorrida', el eterno antagonista de las hermanas, nació como un reflejo de una profesora que tuvo en la infancia.

"Me fomentó el dibujo porque me castigaba tanto y rompía mis dibujos que esto me animó", bromeó la creadora. Esta experiencia propia con su profesora le dio un toque especial a la figura de la 'Bruixa Avorrida'. Quien siempre trata de poner en aprietos a las tres hermanas, pero que al final nunca consigue hacerles daño real.

Estará en el programa de Ustrell

La entrevista en 'Col·lapse' también permitirá a los espectadores ver el lado más humano de Capdevila, quien ha logrado convertir las historias cotidianas en aventuras. A lo largo de los años, 'Les Tres Bessones' no solo ha educado a los más pequeños a través de la diversión. Sino que también ha mantenido vivos valores universales como la amistad, la curiosidad y el respeto por los demás.

Roser Capdevila, a sus más de 80 años, sigue siendo una figura activa en el mundo de la ilustración y la cultura. Y su aparición en 'Col·lapse' es una oportunidad única para revivir la magia de su obra. Con la capacidad de mezclar humor, emoción y educación, Capdevila ha dejado una huella imborrable en la infancia de muchos.

Como parte de la nueva temporada de 'Col·lapse', esta entrevista promete ser uno de los momentos más memorables del programa. Ofreciendo tanto nostalgia como nuevas perspectivas sobre la creación de uno de los personajes más queridos de la animación catalana.