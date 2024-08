Rumores de nuevo novio de Cristina de Borbón: 'Un empresario de...'

Después de su divorcio con Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina estaría ya con una nueva pareja. La relación entre la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin comenzó a mediados de la década de 1990, cuando ambos se conocieron en Barcelona. La infanta, hija del rey Juan Carlos I y la reina Sofía, trabajaba en la Caixa y participaba en actos públicos de la familia real.

Urdangarin, por su parte, era un jugador de balonmano del F.C. Barcelona y había representado a España en varias competiciones internacionales. La pareja se casó en 1997 en la Catedral de Barcelona, y pronto formaron una familia con cuatro hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene.

| Google

Sin embargo, lo que parecía un "cuento de hada" se vio empañado por el escándalo en torno al caso "Nóos", que estalló en 2010. Urdangarin fue acusado de malversación, fraude, prevaricación y blanqueo de capitales, entre otros delitos, debido a su gestión en el Instituto Nóos, una organización sin fines de lucro que él dirigía.

Durante la investigación, se revelaron múltiples irregularidades y se vio involucrada lai nfanta Cristina, quien fue acusada de cooperar con su esposo en algunos de estos delitos, aunque ella siempre sostuvo su inocencia. En 2016, Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, mientras que la infanta Cristina fue absuelta de los cargos penales, pero se le impuso una multa por responsabilidad civil.

Aunque la infanta se mantuvo al lado de su esposo durante el proceso judicial, su situación cambió con el tiempo. En enero de 2022, se anunció su separación tras la publicación de unas fotos de Urdangarin con otra mujer. A pesar de este difícil capítulo, ambos han acordado mantener una relación cordial por el bien de sus hijos. La infanta Cristina, quien se trasladó a vivir a Suiza, parece que ha vuelto a la península para estar con su nueva pareja.

Pillada en Barcelona

Después de su divorcio, la intención de la Infanta es la de rehacer su vida y conocer a gente nueva, por eso no es nada extraño que se la haya visto en Barcelona acompañada de amigos y de la que puede ser su nueva pareja. Según la periodista Pilar Eyre, Cristina no ha estado sola en su suite del AC Vitoria, y se la ha visto más sonriente y arreglada que de costumbre.

| Casa Real

Los rumores de este posible noviazgo cada vez son más fuertes, pero a día de hoy aún desconocemos quién puede ser este hombre. Aunque la misma Eyre apunta a que se puede tratar de un importante empresario de la zona más lujosa de la capital catalana. Este llevaría ya tiempo formando parte del grupo de amigos de la Infanta, y se habrían empezado a conocer más íntimamente.

La hija del rey emérito, pero, no quiere ser descubierta. Por su parte, Urdangarin no tiene miedo en mostrar públicamente su nueva relación, aunque no es el caso de Cristina, quién estaría reuniéndose con su nuevo novio en una furgoneta con los cristales tintados para evitar ser captada por las cámaras.