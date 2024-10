Shakira pasa al ataque por las palabras de Gerard Piqué: 'La vida me quitó...'

La polémica entre Shakira y Gerard Piqué continúa encendiendo titulares, y esta vez ha sido la cantante colombiana quien ha lanzado un contundente mensaje en respuesta a las recientes declaraciones del exfutbolista. Tras las palabras de Piqué, en las que afirmaba sentirse "feliz y tranquilo" en su vida actual, Shakira ha decidido no quedarse callada y, a través de una declaración pública, ha dejado claro que el proceso de sanación por el que está pasando tras su ruptura no ha sido fácil. "La vida me quitó un marido, pero me dio muchos amigos", afirmó, reflejando tanto su dolor como su resiliencia.

La separación entre Shakira y Piqué en 2022 se ha convertido en uno de los temas más comentados en los medios de comunicación. La ruptura, provocada por una supuesta infidelidad de Piqué, ha sido objeto de canciones y entrevistas por parte de Shakira, quien ha volcado su dolor en su música. Su álbum más reciente, con letras cargadas de referencias a la traición y el desamor, ha sido un éxito mundial. Canciones como "Te Felicito" y "Monotonía" han sido vistas como mensajes directos a su ex, quienes han pasado de ser una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo a convertirse en protagonistas de uno de los dramas más mediáticos.

En las declaraciones de Shakira tras los comentarios de Piqué, la cantante deja entrever que, aunque su vida familiar ha sido destruida, ha encontrado una red de apoyo incondicional en sus amigos. "La vida me dio muchos amigos", dijo, sugiriendo que, a pesar del dolor que ha vivido, ha logrado encontrar consuelo en quienes la rodean. Este apoyo ha sido clave para ella en un momento en el que su vida personal se ha visto expuesta al escrutinio público.

Declaraciones de ambos

"Siempre he creído que lo mejor es estar rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad. Estoy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. La vida que he tenido, poder jugar en el club de mi vida durante más de 20 años, unos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos de toda la vida… Y a partir de ahí, crear cosas como la Kings League, veremos qué me depara el futuro y disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y tenemos que disfrutarla", empezó diciendo Piqué en CNN.

Shakira, molesta, respondía en otra entrevista. en este caso en GQ: "Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos...".