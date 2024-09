La sorpresa que Helena Garcia Melero ha recibido en directo

Helena García Melero es conocida por todos los espectadores de TV3. Empezó muy joven, presentando el Telenotícies al lado de Carles Francino. Años más tarde, la hemos visto en diferentes registros informativos, pero también de entretenimiento. Actualmente presenta el 'Tot es mou', un formato divertido e informal, en el que se hacen entrevistas y también se habla de actualidad.

Ayer día 19 de septiembre, será un día que será siempre recordado por Helena García Melero. El entrevistado era Paco Pàmies. Le preguntaron si creía que el Paralel estaba resurgiendo, a lo que él contestó que "el Paralelo no ha muerto nunca". O no ha muerto nunca o resurge, pero la realidad es que reabre El Molino y también se empieza a rehabilitar el teatro Arnau.

Momentos más tarde, la presentadora ha empezado a llorar. Algunos pensaban que sería por la noticia cultural, pero el motivo no era ese. Ayer era su cumpleaños. En concreto, 56 años, aunque no lo parece. Tres personas han irrumpido en el programa y le han traído una tarta con velas: Lita Claver 'La Maña', Joan Pera y Sicus Carbonell.

| TV3

"Va hombre va!! Que os estáis flipando!! Pero qué es eso??? Va hombre va!! ¿Qué me estáis haciendo??", dijo ella, en una situación de vergüenza igual que la que pasó cuando llamó su madre al programa para preguntar una receta a un entrevistado. "Ella tiene poder, ella tiene poder, ay Helena es poderosa, ay Helena tiene poder... Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz...", siguieron cantando los invitados espontáneos.

Más invitados relacionados con el Paralel

"Pero qué me habéis hecho?? Escucha, pero qué regalazo", repetía ella una y otra vez. Pero los invitados no habían terminado. Luego apareció el Mago Pop, que es el nuevo inquilino de la Avinguda Paralel. Lo hizo con una barba impropia de él. El Mago Pop ha comprado recientemente el teatro Victoria, de modo que también es uno de los responsables de la nueva vida en esta zona de Barcelona. "Estoy emocionada, me habéis dejado desbordada, ¿como aguanto los cuatro minutos que quedan de programa? Me siento súper querida".

Mago Pop vuelve a su casa, vuelve al Teatro Victoria

Después de su aventura en Broadway, el mago catalán vuelve a casa, vuelve a Catalunya, vuelve al Teatro Victoria. El espectáculo de Antonio Díaz se podrá ver a partir del 29 de octubre y las entradas ya están disponibles a través de la web del teatro. De momento, hay disponibilidad, pero no debéis dejar las compras para última hora, porque se acabarán muy rápido.