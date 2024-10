La sorpresa de Sílvia Abril en el 'Vosaltres mateixos' de Andreu Buenafuente

Silvia Abril es una actriz y humorista catalana conocida por su versatilidad en el cine, la televisión y el teatro. Nacida en Barcelona en 1971, ha desarrollado una carrera sólida gracias a su capacidad para combinar la comedia y la actuación dramática. Su popularidad despegó con su participación en el programa 'Homo Zapping', donde interpretaba divertidos sketches imitando a personajes icónicos de la televisión.

A lo largo de los años, ha demostrado su talento en diferentes formatos, desde presentaciones en eventos importantes, como los Premios Goya, hasta papeles destacados en películas de mucho renombre. Además de su faceta actoral, Silvia Abril ha sido aplaudida por su espontaneidad y cercanía en programas de entretenimiento. Su relación con el también humorista Andreu Buenafuente ha sido otra parte clave de su vida pública, formando una de las parejas más queridas del panorama televisivo español.

Juntos han trabajado en diversos proyectos, siendo aclamados tanto por la crítica como por el público. La versatilidad y carisma de Abril la han convertido en una figura imprescindible en la comedia catalana actual. Ahora, los dos han vuelto a ser protagonistas, esta vez por la presencia en forma de sorpresa de la comediante en el programa 'Vosaltres mateixos' de Andreu Buenafuente.

| ACN

Su aparición en TV3

El otro día, durante la emisión del nuevo programa de 'Vosaltres mateixos', Andreu Buenafuente y una de las pequeñas invitadas tuvieron una grata sorpresa. Y es que apareció Sílvia Abril para ayudar a Janna, la pequeña 'minichef' que estuvo en el espacio de humor de Buenafuente. "Yo ahora entre que nuestra hija se llama Joana y tiene 12 años, tengo la sensación un poco irreal de que estamos en casa", decía Andreu en un tono humorístico.

"No, y como que en casa siempre hay mucha gente, es como si estuviéramos allí", añadía Sílvia a las palabras de Buenafuente. Así pues, mientras la joven Janna estaba haciendo su plato con la ayuda de los dos humoristas, estos nos ofrecían una conversación que despertaba las risas entre el público presente. "Para finalizar le pondremos un toque de fideos con arroz", explicaba la 'minichef'.

Tras la preparación de este plato, los dos se decidieron a probarlo para dar su veredicto a la receta que había cocinado la chica. "Tienes un gran futuro, Janna, gracias por venir", le decía Andreu a la joven tras comer sus fideos. Tras esto, tuvimos un momento de conversación entre la pareja.

"Aprovecho que has venido y hablamos un poco porque últimamente no...", iniciaba Andreu en una conversación muy graciosa entre ambos. "De la cena de la niña me encargo yo, no?", le preguntaba Andreu a Sílvia. Al subir este momento a la cuenta de Instagram de 'som3cat', los comentarios no tardaron en llenarse de gente riendo y aplaudiendo el momento.