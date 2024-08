Tensión en Zarzuela por el posible encuentro entre Juan Carlos I y Letizia Ortiz

Hace unas semanas vivimos un momento parecido al que puede volver a repetirse mañana. La familia real se encontraba de vacaciones en el palacio de Marivent cuando recibieron una fatídica noticia. Durante su estancia en Palma, la reina emérita fue informada sobre el fallecimiento de su tío segundo, Miguel de Grecia, nieto del Rey Jorge I.

Esto sucedió hace poco más de 10 días, y la emérita no tardó en dirigirse hacia Atenas para asistir al funeral de su famiiar. Sofía tenía una estrecha relación con Miguel, al igual que su hermana Irene de Grecia, quién también viajó con ella. Las dos mujeres fueron evacuadas en un jet privado que salió de Mallorca para dirigirse a las islas griegas.

Pese a las dificultades del viaje por los graves problemas de salud de Irene, finalmente llegaron a tierra firme y asistieron al funeral de su querido tío. Allí, se especuló que podría estar Juan Carlos I, quién habría abandonado Arabia Saudita para reencontrarse con su esposa. Sin embargo, no sabemos si sucedió o no; lo que si sabemos es que mañana puede volver a haber un nuevo encuentro.

| Juan Carlos I

Otro fallecimiento que puede reencontrar a la familia real

Hace dos días se dio a conocer el fallecimiento de Juan Gómez-Acebo, hermano de Fernando Goméz-Acebo, quién también nos dejó hace ya seis meses. El primo de Felipe VI padecía una grave enfermedad, y ha acabado muriendo en Palma de Mallorca, dónde será incinerado. Allí mismo se celebrará una misa donde enterrarán sus restos fúnebres.

Sin embargo, no parece que vayamos a ver a muchas caras conocidas en el panteón familiar. Este hecho ha trastocado los planes de muchos, entre ellos Letizia y sus hijas. La reina y su hija Sofía se encuentran de vacaciones en las islas griegas junto a la madre de Letizia, disfrutando de unos días de desconexión en su yate privado, sin el rey.

| Casa Real

Puede ser entonces que estos días de descanso de la reina se vean interrumpidos, ya que si el rey no puede acudir tendrá que hacer acto de presencia ella. Felipe VI tiene un viaje de Estado a República Dominicana el mismo día del entierro, y debería sustituirle Letizia, ya que alguien de la corona debe estar presente en el funeral.

Sabemos que a Letizia esto le enfadaría porque está aprovechando unos días alejado de su marido, pero si no hay más remedio iría. No obstante, tiene un gran miedo que no le deja dormir, y es el pensar en que pueda estar también presente el rey emérito Juan Carlos. El exiliado no quiere perderse la misa que se va a celebrar en Madrid.

| Reina Letizia

Es bien sabido que Juan Carlos I y Letizia se llevan a matar y no pueden verse ni en pintura, así pues, podríamos ver mañana un episodio de mucha tensión entre ambos, aunque el lugar no sea el adecuado.