Tres actores de 'Com si fos ahir' protagonistas de la temporada de teatro

La profesión de actor no es nada fácil. Se calcula que solo el 8 % de ellos pueden vivir de su profesión. El resto deben ir compaginando otros trabajos con las funciones, series o películas que les vayan saliendo. Es en el teatro donde normalmente se gana menos pero, según dicen, es allí donde los actores y actrices más disfrutan de su trabajo.

El hecho que una obra de teatro cuente con artistas conocidos por el gran público gracias a su aparición en series de televisión o en películas ayuda, sin ninguna duda, a la difusión de la obra.

Actores de 'Com si fos ahir' en la nueva temporada de la Sala Versus Glòries

Mercè Comes, Biel Duran, Marc Rosich, Meritxell Calvo, Jordi Díaz, Xenia Reguant, Marta Tomasa, Marc Rosich, Juan Yago, Gemma Martínez y Marc Vilavella son algunos de los artistas que protagonizarán la nueva temporada de la Sala Versus Glòries, en Barcelona. Mercè Comes interpreta actualmente a 'Matilde' en la serie de TV3. También está en 'activo' Biel Duran, que hace de 'Quique', uno de los profesores del instituto. La tercera es Xènia Reguant, 'Vero' en 'Com si fos ahir'. Aunque actualmente no aparece, si tuvo un papel destacado en el final de la pasada temporada.

| ACN

Es la séptima a cargo de la productora Apunta Teatre, dirigida por Jofre Blesa y Ramon Godino, e incluye ocho espectáculos que hablan, entre otros, de cómo la sociedad oprime a las mujeres, de los límites del humor, de las relaciones de abuso, de la inteligencia artificial o de la emergencia climática. El género predominante es la comedia pero también existe espacio para el thriller psicológico o para una 'road movie' teatral. Tres de las producciones de la nueva temporada son propias, otra es una coproducción y las cuatro restantes son exhibiciones.

Una de las ocho obras es una reposición, 'Angle mort', que encara la tercera temporada. Las otras siete son 'Muchas mercedes', dirigida por Joan Valentí e interpretada por Mercè Comes; 'Fisterra', dirigida por Xènia Reguant e interpretada por Gemma Martínez y Marta Tomasa; 'La Biblia contada por Xavi Castillo', dirigida e interpretada por él mismo, o 'Ni en broma', dirigida por Jofre Borràs e interpretada por Jordi Díaz y Nesa Vidaurrázaga.

El programa también incluye 'He mort el pop', dirigida por Marc Vilavella e interpretada por Antonio del Valle, Bernat Cot y Rafaela Rivas -conmemoración de los 100 años de la muerte de Àngel Guimerà en el marco del año dedicado al autor-; 'Después del final', dirigida por Marc Rosich e interpretada por Meritxell Calvo y Biel Durán, y para terminar 'El futuro', dirigida por Joan Yago e interpretada por Berta Bähr, Cristina Baró, Julia Calzada, Martí Costa, Aura Foguet y Xenia Sellarés.

Otras propuestas

La sala presenta, además un off con tres espectáculos, 360 gramos, programado en conmemoración del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de mama y en colaboración con la Oncolliga Horta; 'Polvo de diamante', que estuvo en cartelera el año pasado en la Versus Glòries y ahora pasa en La Villarroel, y 'Nits de Serrallonga', aproximación a la figura del bandolero del mismo nombre que regresa al Monasterio de Sant Pere de Casserres, en Osona, donde se estrenó hace veinte años.

El balance del año pasado La sala cerró la pasada temporada con una media de ocupación del 69,13% en los nueve espectáculos que programó, una subida del 1,69% en relación al año anterior. En total 10.456 personas asistieron al teatro entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. En cuanto a la danza, la temporada se cerró con 5 espectáculos y una media de ocupación del 50% con un total de 681 espectadores a lo largo de 25 funciones.