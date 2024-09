Victoria Federica de Marichalar se gana la herencia: 'Mi abuelo es...'

Hace ya unos meses que Victoria Federica es una de las caras más visibles dentro de la Familia Real. La hija menor de la Infanta Elena lleva un tiempo dedicándose al mundo de los ‘influencers’ y creadores de contenido. Incluso llegó a dejar sus estudios para centrarse 100% en las redes sociales. La miembro de la Casa Real estuvo estudiando ‘business’ en ‘The College for International Studies’, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

Sin embargo solo aguantó un año y medio en este centro educativo, ya que no era lo que a ella le gustaba. A Federica le gusta más el ‘no hacer nada’, y con la ‘profesión’ de influencer es a lo que más se dedica. Victoria se ha hecho amiga de algunas de las caras más visibles dentro del panorama de Tiktok o Instagram.

La hemos visto en más de una ocasión en los perfiles de personalidades muy famosas como Lola Lolita o Marta Díaz. En su Instagram personal, Victoria de Marichalar de Borbón cuenta con casi 300 mil seguidores. Su nombre de usuario es "vicmabor" y allí fara diariamente de sus lujosos viajes en sitios como las Maldivas o Ibiza.

Entrevista con diversos titulares

Así pues, si le añades su éxito en redes con su estatus social, se ha convertido en un fenómeno de masas que atrae a muchos medios de comunicación. Uno de ellos ha sido la revista 'Harper's Bazaar', donde ha hablado de su vida pública y privada sin pelos en la lengua. Además nos ha dejado más de un titular con sus declaraciones.

La misma Victoria publicó en su Instagram la portada de esta revista, donde aparece ella vestida de lo que parece ser un torero. Con ella se puede leer 'Victoria Federica y los iconos'. "Nieta y sobrina de reyes. Hija de infanta. Gran Señora de España. Victoria Federica de Marichalar y Borbón actualiza su gran legado a través de esta oda a las imágenes"; explicaba la revista en la introducción de esta entrevista.

En estas declaraciones ha aprovechado para hacerle un poco 'la pelota' a su abuelo. La Infanta ha dicho que el Rey Emérito Juan Carlos I es una persona muy importante para ella, asegurándose así una herencia. "Mi abuelo es una persona maravillosa y fundamental en mi vida. De él he podido aprender, sobre todo, su entrega a los demás, su alegría y lo cariñoso que es".

Además, sin vergüenza alguna ha explicado que una de sus grandes pasiones viene por él. "Es un ejemplo y también me encanta la tauromaquia, es una pasión que me inculcó él y la infanta Elena". Para Victoria la familia y la tradición lo es todo, y es que por sus palabras parece que se haya quedado estancada en el siglo XX.

"Mi familia es lo más importante. Además de firmes valores y tradiciones, lo principal que me han inculcado ha sido la humildad", mencionaba Federica, quién ha hablado más en profundidad sobre sus padres. "Mi madre es muy importante para mí, he tenido la suerte de seguir la dedicación y el cariño con los que lleva su papel de infanta de España; además, mi padre me insiste en el valor del compromiso y que me esfuerce al máximo en lo que hago, es una suerte tenerlo cerca".