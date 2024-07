VÍDEO: El duro golpe para Montse Germán, de 'Com si fos ahir', y como se sobrepuso

El periodista Eloi Vila presenta el programa de 3cat "Al cotxe!". En este, el periodista catalán lleva en coche a personas conocidas mientras habla en profunidad con ellas sobre temas personales y de interés. A lo largo de estos años, más de 400 celebridades han subido al coche de Eloi, siendo la actriz Monste German una de ellas.

Conocida por sus actuaciones en el mundo del teatro, cine y televisión. Montse actualmente forma parte del elenco de personajes de la serie "Com si fos ahir". La de Sabadell aprovechó uno de sus días libres para subirse al coche con Eloi Vila y sincerarse sobre su vida, problemas y momentos duros.

"Cuando se te van los padres... es bestia, es muy bestia que se te vayan", decía Montse con una voz entrecortada mientras intentaba contener las lágrimas. Por su parte, Vila, empatizaba con ella hablandole de como fue la muerte de su madre. "Te quedas solo, por mucho que tengas un hijo, pareja, hermanos y familia, hay una parte que te quedas solo", explicaba la actriz catalana.

"Muchas cosas que haces de crecimiento personal, cuando los padres no están, no te queda otra, tienes que mejorar como persona. Ser la mejor versión de ti misma", mencionaba Monsterrat. La actriz hablaba de que si no se hacen las cosas ahora, ya no habrá tiempo para hacerlas en un futuro. Así pues, se abria en canal para mostrarnos que para ella, el tiempo es oro y hay que aprovecharlo al máximo.

"No pienso nunca en la muerte, nunca sabes cuando te puede tocar irte", afirmaba Montse. La misma hablaba de forma filosófica sobre su papel en la vida, queriendo explicar que ella siente que estamos aquí por alguna razón. "Tenemos que intentar buscar la manera de estar bien". La catalana pues, nos dio una lección de vida en su visita al programa "Al cotxe!".

Su papel en "Com si fos ahir"

Sílvia, el personaje interpretado por Montse Germán en ‘Com si fos ahír’, ha tenido menos protagonismo que en otras temporadas. En la pasada temporada lo pasó muy mal tras ser víctima de una violación. Inicialmente el acusado fue Litus, algo que generó muchos problemas en el grupo de amigos. Finalmente en el último capítulo de la sexta temporada se detuvo al verdadero culpable.

| TV3



En esta séptima temporada, Sílvia ha intentado superarlo y no ha sido fácil. Afortunadamente ha encontrado a Francesc, su actual pareja. Un personaje que, por ahora, no tiene lado oscuro. Les va bien pero… ¿esto seguirá siendo así en la octava temporada?



Algunos seguidores de la serie hubieran preferido que tuviera una relación con Andreu, el personaje interpretado por Marc Cartes. Una relación que ya se dio en la ficción hace más de 20 años en la serie ‘Laberint d’ombres’. Entonces el personaje de Marc Cartes era un psicópata, muy alejado del carácter de Andreu de ‘Com si fos ahir’.