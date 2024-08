VÍDEO: Victoria Federica, otra influencer y comida caducada

Victoria Federica es la segunda hija de la Infanta Helena, sobrina del actual rey Felipe VI y hermana del polémico Froilán. La monarca se ha "enchufado" al mundo de los influencers, y cada vez la vemos más alejada de todo lo relacionado con la Casa Real. Así pues, ha aprovechado su estatus para llevar ya varios meses de vacaciones junto a sus amigas.

Intentando ser una más de este mundo de lujos y superficialidades, la hija de Helena se ha creado una cuenta en redes sociales, bajo el nombre de "Vicmabor". La sobrina del rey intenta ocultar de una forma bastante formada su linaje con la realeza, aunque no le sale muy bien, ya que la seguimos viendo aprovechándose de su estatus.

Federica se ha intentado hacer un nombre dentro del mundo "influencer", y ya tiene varios contactos conocidos en su agenda. En redes la hemos podido ver al lado de conocidas creadoras de contenido como Marta Díaz, María Pombo o Laura Escanes, aunque con la que más ha conectado ha sido con Lola Lolita, con quién son ya íntimas amigas.

Las dos están disfrutando de las vacaciones juntas, y vemos la nieta de Juan Carlos diariamente en las publicaciones de la conocida Lola Lolita. En uno de sus últimos vídeos subidos a "TikTok", Victoria ha protagonizado un momento que la ha hecho viral rápidamente en las diferentes redes sociales.

Una galleta caducada

Peldanyos, un creador de contenido gastronómico, creo hace poco "El Galletón", una galleta enorme con cuatro salsas por untar. El tiktoker aprovechó su participación en La Velada de Ibai Llanos para sacar al mercado este producto, el cual ha sido todo un éxito. El mismo Peldanyos le envió una muestra a Lola Lolita para que la probara.

La influencer aprovechó el envío de este alimento para grabar un vídeo probándolo junto a Victoria Federica. "Cuando me llegó lo deje en el armario de la cocina y se me olvidó grabarlo, pero mejor tarde que nunca", dijo Lola al principio del TikTok. No hay que tener muchas luces, pues, para saber que dicho producto puede estar caducado.

Aún así, las chicas no miraron la fecha de caducidad y se grabaron probando esta famosa galleta. Mojandola en crema de pistacho, chocolate picante, Lotus y mermelada ácida, Victoria y Lola se acabaron terminando todo el "Galletón". Al terminárselo, todas coinciden en que está muy bueno, sin saber el estado real del producto.

Unas horas más tarde de la publicación del vídeo, el mismo Peldanyos comentó este con una frase que ya se ha vuelto viral. "Lola, caducó la semana pasada!!", exclamó el tiktoker gastronómico. Así pues, nos podemos imaginar cual fue en desenlace de esa "cata" de galleta fuera de las cámaras, unos cuantos días yendo al lavabo de una forma más habitual.