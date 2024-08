11'99 euros: La solución perfecta en Lidl para refrescarte en verano

Las olas de calor atizan las calles del país. Los expertos recomiendan salir lo mínimo de casa, mientras las temperaturas baten récords históricos en España. El otro día la ciudad de Barcelona llegó a los 40 grados, la temperatura más alta jamás registrada en la Ciudad Condal.

El calor llega dentro de casa y hacer algo tan cotidiano como cocinar se convierte en un deporte de riesgo. Además, la alimentación cambia en los meses de verano apareciendo nuevos alimentos más frescos. La ensalada, el gazpacho o los helados son los que realmente triunfan en esta estación.

El nuevo electrodoméstico de Lidl

Por ello, los supermercados se han puesto a estudiar las mejores opciones para triunfar en el mercado de verano. De hecho, un electrodoméstico de Lidl ha conseguido generar colas de los clientes para hacerse con el producto. Concretamente, estamos hablando de la granizadora de la marca Silvercrest.

Como bien dice el nombre el electrodoméstico sirve para hacer helados granizados. El precio del electrodoméstico ha llamado la atención a la mayoría de los clientes y es que el producto cuesta 11,99 €. Su utilidad, junto a su coste, lo han convertido en un éxito inmediato.

Su funcionalidad y características

Este aparato tiene una funcionalidad muy sencilla. Si un usuario quiere hacerse un granizado únicamente, tiene que verter el hielo y el producto del que quiere disfrutar. Además, ofrece la posibilidad de escoger el tipo de hielo que se quiere como resultado con dos modalidades: fino y grueso.

La granizadora de Silvercrest está hecha de plástico y acero inoxidable. Su capacidad para desmontar todas las piezas provoca la facilidad en la limpieza del electrodoméstico. El vaso de vidrio en que queda el resultado tiene una capacidad de 1,1 litros, una cantidad ideal para compartir con amigos o familiares.

Sus dimensiones son más bien pequeñas, midiendo 18 x 21 x 29 cm su unidad principal. Su peso no pasa de los dos quilos y sus hélices para cortar el hielo no están preparadas para cortar comida congelada. Por lo tanto, es una granizadora, no una trituradora.

El granizado natural, un alimento muy sano

El granizado es un alimento que triunfa en la estación de verano. Su poca cantidad de grasas lo convierten en la mezcla perfecta para los nutricionistas. Un helado contiene muchísimos azúcares, pero puede ser intercambiado por un granizado natural.

Lidl detecta la necesidad de los clientes y saca uno de los electrodomésticos más revolucionarios del mercado. Su uso garantiza una comida sana y fresca que puede tomarse en familia. Sin duda, la nueva granizadora es el fin del calor incesante del verano.