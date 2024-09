Un asesor propone no contratar camareras feas: Polémica en redes

El sector de la hostelería es uno de los pilares para la economía de los distintos estados del mundo. Los servicios de restauración generan empleo e impulsan el turismo a los países. Tener un buen servicio es un factor diferencial para todos aquellos locales que quieren adentrarse en el mundo.

En los últimos años, el sector de la hostelería ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías. El trabajo que antes hacían los camareros ahora lo hacen robots o pantallas digitales para pedir la comida. Sin embargo, la toma de contacto del cliente con los camareros sigue siendo importantísima para la imagen del restaurante.

El proceso de selección del personal

La competencia entre los diferentes locales afecta a todos aquellos camareros que quieren ganarse la vida dignamente. A menudo se publican en redes sociales noticias sobre jefes que pagan mucho menos de lo que deberían. Trabajar sirviendo comida y bebida se está pagando muy poco.

| Getty Images Signature, webphotographeer

Mantener al cliente contento es uno de los elementos principales para conseguir una deseada vuelta. Las actitudes de los camareros son esenciales para hacer sentir cómodo al cliente. Por ello, muchas veces, el proceso de selección del personal es mucho más importante de lo que parece en los servicios de cara al público.

El "sesgo de la belleza" del calvo del sushi

Durante los últimos días, se ha hecho viral un tweet en las redes sociales sobre un vídeo donde un hombre afirma que no hay que contratar a camareras feas. Concretamente, la publicación es de @elcalvodelsushi y ha querido justificarse para no ser crucificado. En la descripción explica sobre el fenómeno psicológico "sesgo de la belleza", que afecta tanto a hombres como a mujeres.

El hombre del vídeo cuenta que este fenómeno no se trata de superficialidad ni de discriminación. Además ha explicado que no solo se basa en tener la cara bonita, sino que se tiene que combinar con realizar un servicio excepcional. Las declaraciones de @elcalvodelsushi no han dejado a nadie a indiferente.

Las redes estallan ante sus palabras

La red social ha estallado ante tal afirmación y ha dejado respuestas en contra del sector de la hostelería. La cuenta que ha difundido el vídeo en X es la de @soycamarero, que no ha dudado en dar su opinión al respecto. "Un/a profesional se valora por su trabajo y empatía con los clientes. Luego comenta el individuo que hay que leer la descripción con calma y no quedarse con el titular (que era para llamar la atención) y así entenderemos su punto de vista y reflexión, pues lo hemos leído detenidamente y pensamos exactamente lo mismo que antes".

El sector de la hostelería ha estado durante mucho tiempo en el foco de la polémica. Quedar bien con el cliente es esencial, pero está muy alejado ser atractivo. Las condiciones de los camareros, a día de hoy, son muy polémicas.