Boticaria García advierte sobre el consumo de frutos secos: 'No tienen...'

La nutricionista Boticaria García ha lanzado una advertencia importante sobre el consumo de frutos secos, señalando que, aunque estos alimentos son conocidos por sus beneficios, el omega-3 que contienen no es tan eficaz como muchas personas creen. A menudo, se promociona a los frutos secos como una fuente rica en ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud cardiovascular y cerebral, pero la experta gastronómica aclara que este omega-3 es de baja calidad en comparación con el que se encuentra en el pescado azul, como el salmón o la caballa.

El omega-3 presente en los frutos secos, principalmente las nueces, es de tipo ALA (ácido alfa-linolénico). Este tipo de omega-3 es un precursor que el cuerpo humano debe convertir en EPA y DHA, las formas activas de omega-3 que se encuentran en el pescado. Sin embargo, esta conversión es muy ineficiente en el organismo, con tasas de transformación que no superan el 10 %. Esto significa que, aunque se consuma una cantidad considerable de frutos secos, el cuerpo no aprovechará su contenido de omega-3 de manera tan efectiva como lo haría con el omega-3 que se encuentra en el pescado azul. "No tienen omega-3 de calidad", especificaba Boticaria García.

| Antena 3

El omega-3 del pescado azul es más beneficioso

Boticaria García destaca que el omega-3 presente en el pescado azul es mucho más eficaz porque ya está en su forma activa, lo que facilita su absorción por el cuerpo sin necesidad de procesos de conversión. Estos ácidos grasos esenciales, en particular el EPA (ácido eicosapentaenoico) y el DHA (ácido docosahexaenoico), son fundamentales para la salud cardiovascular, la función cerebral y la reducción de la inflamación en el cuerpo.

Estudios científicos han demostrado que el consumo regular de pescado azul está asociado a una mejor salud cardíaca y a la reducción de riesgos de enfermedades degenerativas. Además, el omega-3 del pescado ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol y a regular la presión arterial. Por lo tanto, aunque los frutos secos son una fuente nutritiva que aporta proteínas, fibra y antioxidantes, no deben considerarse como la principal fuente de omega-3 en la dieta.

¿Qué hacer para obtener un buen aporte de omega-3?

Para aquellos que buscan asegurarse de que están obteniendo suficiente omega-3 de calidad en su dieta, Boticaria García recomienda priorizar el consumo de pescado azul al menos dos veces por semana. Si por alguna razón no se consume suficiente pescado, también sugiere considerar la suplementación con aceite de pescado o aceite de algas, que contienen EPA y DHA en concentraciones adecuadas.

Esto no significa que debamos eliminar los frutos secos de la dieta. Estos alimentos siguen siendo muy beneficiosos por su aporte de otros nutrientes como proteínas, minerales, fibra y grasas saludables. Además, ayudan a mantener un buen estado de salud general y tienen un efecto saciante que puede contribuir a controlar el peso. Sin embargo, no se debe depender únicamente de ellos para obtener omega-3 de calidad.