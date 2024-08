Un Golden Retriever 'secuestra' los cachorros de una Rottweiler

Cómo no íbamos a adorar a los caninos si no dejan de regalarnos momentos maravillosos. Es imposible circular por las redes y que no aparezca un vídeo de un perro que consiga sacarnos una sonrisa. Son unos animales muy especiales que no cesan en alegrarnos constantemente los días.

Precisamente una usuaria de Instagram ha compartido en un perfil un vídeo en el que varios perros de diferentes razas y diferentes dueños protagonizan un episodio auténticamente cómico. Se reunieron en una casa varios amigos y acudieron todos a la cita acompañados de sus amigos de cuatro patas. Este momento se produce a merced de un Golden Retriever, quien decide robar la cesta donde descansa una cría de la perra Rottweiler y corretear con ella en la boca durante varios metros hasta llevársela al coche de sus dueños y esconderse allí.

Al enterarse, la madre Rottweiler acude al vehículo y ahí se produce una graciosa discusión a base de ladridos entre los dos caninos. La ventanilla está bajada y eso brinda más diversión al vídeo. Al final, por supuesto, la cría vuelve con su madre y todo retorna a la normalidad absoluta.

La protección de los Rottweiler

Los Rottweilers son una raza de perros reconocida por su naturaleza protectora, tanto con sus dueños como con sus crías. Este comportamiento protector está profundamente arraigado en su instinto, lo que los convierte en excelentes guardianes de su familia y hogar. Las hembras Rottweiler, en particular, suelen exhibir un fuerte instinto maternal; son extremadamente cuidadosas con sus cachorros, asegurándose de que estén seguros, alimentados y limpios. Los machos también pueden mostrar una actitud protectora hacia sus crías y el grupo familiar en general, aunque esto varía de un perro a otro.

La vigilancia es una característica notable de los Rottweilers. Permanecen atentos a su entorno y cualquier posible amenaza, lo que se traduce en una protección constante de sus cachorros. Sin embargo, esta cualidad necesita ser equilibrada con una buena socialización desde una edad temprana. La socialización ayuda a los Rottweilers a distinguir entre situaciones normales y amenazas reales, evitando una protección excesiva o agresividad sin motivo justificado.

| Google Imagenes

La territorialidad es otra característica inherente de los Rottweilers. Protegerán su territorio y a quienes consideran parte de su manada, incluidas sus crías. Este comportamiento puede manifestarse como desconfianza o agresión hacia extraños que se acerquen a sus cachorros. Por esta razón, es fundamental entrenar adecuadamente a los Rottweilers para que su instinto protector sea manejable. Un buen entrenamiento y socialización no solo benefician al perro, sino también a su entorno, asegurando que su protección se canalice de manera positiva y controlada.