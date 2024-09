Joven chino da los trucos para aprovechar el buffet libre de restaurantes asiáticos

Comer es una de las actividades más importantes para los seres humanos. Ingerir nutrientes sanos y sin excederse en las cantidades es algo esencial para el bienestar del cuerpo. De hecho, la alimentación ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes, la cardiopatía o los accidentes cerebrovasculares.

Sin embargo, los humanos pierden de vista esta definición cuando se encuentran delante de un buffet libre asiático. El funcionamiento de este tipo de restaurantes es básico, pagar una cantidad y comer absolutamente todo lo que quieras. En los últimos tiempos, se ha hecho viral la frase: "cuando vas a un buffet es para no salirle rentable al local".

Los consejos para que un buffet salga rentable

Es mucha la gente que prefiere la cantidad antes que la calidad hoy en día. Probablemente, la mayoría de personas que van al buffet así lo consideran. No obstante, muchas de las comidas que escogen no son las más rentables a la hora de recuperar la inversión.

| Pexels, Zak Chapman

En los últimos días se ha hecho viral el vídeo de un joven asiático explicando cuáles son las mejores técnicas para este tipo de restaurantes. El contenido empieza con el protagonista criticando el plato de un cliente del local, asegurando que el arroz y las patatas no están bien.

Las sugerencias para recuperar la inversión

Los dos chicos van a dar una vuelta en el establecimiento mientras el asiático recita la polémica frase. "El objetivo del buffet libre no es disfrutar de la comida, sino recuperar la inversión" asegura. El primer plato que recomienda es el marisco, que de normal es mucho más caro en un supermercado.

Asimismo, pide carne al camarero y da una advertencia sobre la comida salada que llena mucho. Tras una comparación entre los dos platos, el joven termina de comer y pide ir al baño para una segunda ronda.

El vídeo ha superado los 100.000 "me gustas" en menos de dos meses y no ha dejado indiferente a ningún usuario. Los comentarios se han llenado de personas que lo alaban y otras que lo critican. "Yo creo que lo más importante es disfrutar de la comida", "No voy a amortizar, voy a comer y disfrutar, si no me quedo en casa y me hago yo la comida" o "En los buffets se está hasta que te echen, si no no has recuperado nada" son algunos de los comentarios.

Comer, un placer de la vida

Los buffets libres son unos de los restaurantes con más clientes a lo largo del año. La fina línea entre la cantidad y la calidad se difumina entre los platos del local. Los consejos del joven son ideales para recuperar la inversión, pero no para disfrutar la comida.

| Pexels, Israel França

Comer es uno de los placeres de la vida y, para ello, cuanto más calidad haya en los alimentos mejor. Sin embargo, ingerir demasiadas cantidades o grasas pueden afectar al bienestar del cuerpo. Para recuperar la inversión, primero hay que conocer cuanto está dispuesto a pagar el ser humano para tener un cuerpo sano.