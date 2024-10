Lote ahorro, 5 productos de primeras marcas en Bonpreu y Esclat hasta el 7 de octubre

Los supermercados Bonpreu y Esclat están ofreciendo una nueva promoción con un lote ahorro que incluye cinco productos de primeras marcas a un precio imbatible. Hasta el 7 de octubre, los clientes podrán adquirir este lote por solo 5,95 €, cuando su precio original es de 10,05 €, lo que significa un ahorro considerable de más del 40 %. Este pack es ideal para quienes buscan productos de alta calidad a precios reducidos, incluyendo marcas reconocidas como SERPIS, FRIT RAVICH y COCA-COLA.

¿Qué incluye el lote ahorro?

Este lote ahorro está diseñado para ofrecer productos que pueden complementar aperitivos y comidas de una forma fácil y accesible.

Aceitunas rellenas de anchoa SERPIS (130 g)

Las aceitunas SERPIS son una marca icónica en el mundo de los encurtidos. En esta ocasión, las aceitunas rellenas de anchoa se presentan en un formato de 130 gramos, perfectas para incluir en ensaladas, como aperitivo o para acompañar comidas ligeras. Su sabor único, ligeramente salado, es ideal para picar o servir en reuniones familiares.

| BonpreuEsclat

Patatas caseras FRIT RAVICH (160 g)

FRIT RAVICH es una marca de confianza en cuanto a snacks de calidad se refiere. Las patatas caseras incluidas en este lote destacan por su textura crujiente y su sabor auténtico, similares a las patatas fritas de sartén tradicionales. Con 160 gramos, son el complemento perfecto para cualquier aperitivo.

Coca-Cola Zero Azúcar (2 botellas de 1,25 litros cada una)

La marca Coca-Cola no necesita presentación, y en este lote ahorro se incluyen dos botellas de Coca-Cola Zero Azúcar de 1,25 litros. Esta versión sin azúcar mantiene el sabor clásico de la Coca-Cola, pero sin calorías añadidas, lo que la convierte en una opción más ligera para disfrutar en comidas y encuentros sociales.

Cóctel sin cáscara FRIT RAVICH (300 g)

Otro producto de la marca FRIT RAVICH que complementa este lote es su cóctel de frutos secos sin cáscara. En un formato de 300 gramos, es ideal para compartir en reuniones, viendo partidos de fútbol o como acompañamiento en momentos de ocio. Este mix de frutos secos contiene una combinación de ingredientes cuidadosamente seleccionados para ofrecer un equilibrio entre sabor y textura.

Precio y ahorro

Este lote ahorro está disponible a un precio de 5,95 €, lo que representa un descuento superior al 40 % en comparación con el precio original de 10,05 €. Este tipo de promociones son perfectas para quienes buscan productos de alta calidad a precios reducidos, lo que convierte a Bonpreu y Esclat en una opción atractiva para quienes desean llenar su despensa sin gastar de más. La oferta estará vigente hasta el 7 de octubre, por lo que aún tienes tiempo de aprovecharla y adquirir productos esenciales para tu hogar.

| Bonpreu

Usos y recomendaciones

Los productos de este lote son extremadamente versátiles y pueden utilizarse en una gran variedad de situaciones. Las patatas caseras y el cóctel de frutos secos junto con las aceitunas rellenas de anchoa, son perfectos para servir como picoteo en reuniones familiares, con amigos o en eventos deportivos.

Las aceitunas pueden añadirse a ensaladas o platos fríos para darles un toque especial. Además, la Coca-Cola Zero es una opción refrescante y ligera para acompañar cualquier comida.

Si tienes una reunión o evento en casa, este lote ofrece la combinación perfecta de bebidas y snacks para compartir sin tener que preocuparte por preparar demasiado. Además, las patatas caseras y el cóctel de frutos secos pueden acompañar desde salsas hasta embutidos, creando un aperitivo completo en pocos minutos.

Un consumo moderado

Si bien los productos incluidos en este lote ahorro son de alta calidad, es importante tener en cuenta que se trata de alimentos que, si se consumen en exceso, pueden no ser los más beneficiosos para la salud. Las patatas fritas y los frutos secos, aunque deliciosos, son productos con alto contenido calórico y grasas, por lo que es recomendable consumirlos con moderación. Lo mismo ocurre con las bebidas carbonatadas, como la Coca-Cola, que aunque en su versión Zero no contiene azúcar, sigue siendo una bebida que conviene disfrutar de manera ocasional.

Es importante recordar que una dieta equilibrada debe incluir una amplia variedad de alimentos, priorizando aquellos ricos en nutrientes, como frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales. Si bien los productos de este lote son ideales para ocasiones especiales, lo recomendable es complementarlos con opciones más saludables en el día a día.