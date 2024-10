Marc Ribas y las fans: 'Me han tocado...'

Marc Ribas, el carismático chef catalán y estrella del programa Joc de cartes, no deja de sorprender con sus sinceras confesiones. En una entrevista reciente en el programa L'eclipsi, el cocinero compartió algunas experiencias curiosas sobre su vida pública. Entre risas y sin tapujos, Ribas confesó que cuando camina por la calle, las fans, emocionadas por verlo, le han llegado a tocar de todo... menos los genitales. "Me han tocado el culo, los brazos, la barba... pero de momento no me han metido mano en el paquete", bromeó.

Este tipo de anécdotas son habituales para el chef, quien ha alcanzado una popularidad desbordante, no solo por su habilidad culinaria sino también por su atractivo físico y su cercanía con el público. Sin embargo, Marc se toma con filosofía y buen humor las interacciones inesperadas, explicando que entiende que la sorpresa y los nervios del momento llevan a algunas personas a sobrepasar ciertos límites. Aunque se muestra agradecido por el cariño de sus fans, también recuerda que detrás de su figura pública, hay un ser humano que, como cualquier otro, aprecia el respeto.

| CCMA

Otras confesiones de Marc Ribas

Pero esa no fue la única revelación que dejó perplejos a los oyentes del programa. Ribas también admitió que ha tenido relaciones sexuales en una cocina. Cuando se le preguntó al respecto, respondió con un rotundo "sí", incluso detallando que la semana anterior había tenido preliminares en la cocina de su casa, una que describió como "abierta". Esta declaración generó una buena dosis de humor en la conversación, especialmente cuando el presentador le preguntó si la relación con su pareja era también "abierta", a lo que el chef respondió con un contundente "no".

Más allá de estas picantes confesiones, Marc Ribas aprovechó la entrevista para hablar sobre su amor por la cocina catalana, una pasión que ha defendido durante años. A lo largo de su carrera, ha intentado revalorizar los platos tradicionales de Catalunya, lamentando cómo se ha perdido el interés por estos en favor de modas extranjeras. Ribas aboga por una cocina local fuerte y moderna, que conserve las tradiciones pero que a la vez evolucione.

Este tipo de entrevistas nos recuerdan por qué Marc Ribas sigue siendo un personaje tan querido y admirado en Catalunya. Su combinación de autenticidad, carisma y sentido del humor lo convierten en un referente no solo en el ámbito culinario, sino también en la televisión. Y, por supuesto, sus declaraciones continúan dando de qué hablar, demostrando que el chef catalán no tiene miedo a ser él mismo, sin importar lo que piensen los demás.