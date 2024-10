No sólo los lácteos: Otros alimentos con mucho calcio, lo dice un nutricionista

Cuando pensamos en el calcio, nuestra mente automáticamente asocia este mineral con los lácteos, especialmente la leche, el queso y el yogur. Sin embargo, el nutricionista Luis Zamora nos recuerda en su intervención en Atrévete de Cadena Dial que, aunque los productos lácteos son una fuente importante de calcio, no son la única opción, ni necesariamente la mejor para todos los días. En su análisis, Zamora detalla otros alimentos ricos en calcio que deberíamos considerar incluir en nuestra dieta, diversificando así las fuentes de este importante nutriente.

Uno de los puntos más relevantes que menciona Zamora es que, si optamos por consumir queso, lo ideal es buscar aquellos más curados, como el parmesano, el gruyere, el emmental y el manchego curado. Estos quesos concentran una mayor cantidad de calcio debido al proceso de curación.

No obstante, también advierte que este proceso no solo aumenta la concentración de calcio, sino también de grasa, por lo que no es recomendable consumir estos quesos de manera diaria. El conocido nutricionista sugiere moderación, recordando que estos productos son deliciosos y ricos en nutrientes, pero no deberían ser la única fuente de calcio en nuestra alimentación.

Muchas alternativas

El nutricionista insiste en que existen numerosas alternativas no lácteas que son igual de eficaces para obtener calcio, e incluso más adecuadas para quienes necesitan limitar el consumo de lácteos. Uno de los ejemplos que destaca es el de los pescados enlatados, como las sardinas en aceite y las anchoas. Estos pescados, además de ser ricos en omega-3, contienen una cantidad significativa de calcio, sobre todo si se consumen con las espinas. También menciona mariscos como las almejas, los berberechos y las chirlas como buenas fuentes de este mineral.

Otro grupo alimenticio que Zamora recomienda son los frutos secos, con especial énfasis en las almendras, avellanas y pistachos. Estos alimentos, además de aportar calcio, son una fuente rica en grasas saludables y proteínas, lo que los convierte en un complemento perfecto para una dieta equilibrada.

Verduras y legumbres también aportan calcio

Zamora no se detiene ahí y continúa su lista de alimentos con calcio incluyendo varias verduras, entre ellas las espinacas, el brócoli y el repollo. Aunque las verduras de hoja verde son bien conocidas por su contenido de hierro, también tienen una cantidad respetable de calcio, lo que las convierte en una excelente opción, sobre todo para quienes siguen dietas veganas o vegetarianas. Del mismo modo, las legumbres como los garbanzos y las alubias son mencionadas como una fuente sólida de calcio que, además, pueden consumirse regularmente, incluso varias veces a la semana, sin ninguna contraindicación.

Finalmente, Zamora recuerda que muchos alimentos en el mercado están fortificados con calcio, como ciertos tipos de bebidas vegetales y cereales. Estos productos aditivados son especialmente útiles para aquellas personas que, por diversas razones, no consumen suficientes productos naturales ricos en calcio.

¿Quién es Luis Zamora?

Luis Zamora es un nutricionista reconocido por su enfoque práctico y accesible en la divulgación sobre alimentación saludable. Con una sólida formación en nutrición clínica y deportiva, Zamora ha ganado popularidad en las redes sociales por su capacidad para explicar de manera sencilla y clara cómo llevar una dieta equilibrada sin caer en modas o restricciones innecesarias.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con diversos medios de comunicación y ha dado charlas y talleres sobre alimentación consciente, siempre abogando por una nutrición basada en la variedad y la moderación. Su estilo cercano y su conocimiento lo han convertido en un referente para aquellos que buscan mejorar su salud a través de la comida.