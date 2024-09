El nutricionista Pablo Ojeda marca el límite de aguacates que puedes tomar

El aguacate es, sin duda, uno de los alimentos más populares y valorados en la dieta actual, por su sabor versátil y por sus numerosos beneficios para la salud. Rico en grasas saludables, este fruto se ha ganado un lugar especial en las mesas de quienes buscan llevar una dieta equilibrada. Sin embargo, como explica el nutricionista Pablo Ojeda, el consumo de aguacate debe ser moderado, ya que a pesar de sus propiedades nutricionales, su alto contenido calórico puede desequilibrar nuestra ingesta diaria si no controlamos las cantidades​.

El valor nutricional del aguacate es impresionante. En cada 100 gramos de este fruto, encontramos alrededor de 15 gramos de grasa, la mayoría de la cual es ácido oleico, una grasa monoinsaturada que beneficia el sistema cardiovascular. Asimismo, aporta vitaminas como la C, la E y la B6, además de ser una fuente excelente de potasio y fibra. Estos nutrientes son esenciales para la salud del corazón, el control del azúcar en sangre y la reducción de la inflamación en el cuerpo. Sin embargo, el aguacate es también un alimento bastante calórico: 100 gramos pueden contener entre 160 y 400 calorías, dependiendo de su tamaño y variedad​.

El límite recomendado por Pablo Ojeda

A pesar de sus múltiples beneficios, Pablo Ojeda advierte que no debemos excedernos en el consumo de este alimento. Según el nutricionista, lo ideal es no superar medio aguacate al día, lo que equivaldría a unos tres aguacates a la semana. Esto es especialmente importante para personas que buscan perder peso o mantener un equilibrio calórico en su dieta. Como señala Ojeda, el aguacate, aunque saludable, sigue siendo una fuente concentrada de calorías, y comerlo en exceso podría contribuir a un aumento de peso no deseado​.

Consecuencias de un consumo excesivo

El principal problema de consumir demasiados aguacates es el exceso de calorías, que puede llevar a un aumento de peso si no se compensa con una actividad física adecuada o una reducción en otros alimentos calóricos. Además, algunas personas pueden experimentar problemas digestivos, como diarrea, debido al alto contenido de fibra en este fruto. También es importante recordar que, aunque el aguacate aporta grasas saludables, un consumo excesivo de cualquier tipo de grasa puede sobrecargar al hígado y otros órganos, afectando el equilibrio de la dieta​.

| Getty Images, Nungning20

Platos saludables con aguacate

Si bien el consumo moderado de aguacate es clave, hay muchas formas deliciosas y saludables de incorporarlo a la dieta. Algunas opciones incluyen ensaladas con aguacate y salmón, tostadas con aguacate y huevo, o incluso una versión más ligera de guacamole para acompañar platos frescos. Estos platos son fáciles de preparar y permiten aprovechar todos los beneficios de este superalimento sin exceder el consumo recomendado​.