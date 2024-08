Salen a la luz los problemas de Letizia en Marivent: 'Amenazó con...'

Igual que todos los años, la Familia Real pasa unos días en la isla de Mallorca. En concreto, se instalan en el Palacio de Marivent y durante las semanas del mes de agosto se pasean por la isla transmitiendo una imagen de unidad y de cercanía con los plebeyos. Son unas vacaciones a medias, pues hacer el paripé, hablar con la gente y transmitir simpatía es agotador. Es a la vuelta de Mallorca cuando empiezan sus vacaciones de verdad, unas vacaciones secretas hacen todos los años y que muy poca gente conoce.

Este año, sin embargo, algo ha cambiado en Marivent. Felipe VI y Letizia Ortiz no se han dejado ver juntos y han aumentado los rumores de separación. Cada vez disimulan menos sus no apariciones públicas y ha llegado un punto que pocos medios de comunicación se atreven a asegurar que la pareja sigue unida. Lo más probable es que hagan vidas separadas y finjan unidad en los actos públicos y oficiales. Igual que hacían Juan Carlos I y Sofía de Grecia.

Pilar Eyre y Maica Vasco, dos periodistas que siguen de cerca la monarquía, aseguran que se trata de un "matrimonio de conveniencia" y que ambos forman un "equipo de trabajo". Su único objetivo sería el bienestar de su hija común, la heredera del trono, la Princesa Leonor y el amor y el afecto se habría terminado. Si es que ha existido en algún momento.

Letizia tiene cada día menos presencia pública

Hace unos meses que la asturiana casi no aparece en actos públicos y los fines de semana se queda cerrada en Zarzuela. Las apariciones públicas que hace son en actos menores, donde el Rey ha delegado en ella su presencia para ahorrárselos. Él prefiere salir con sus amigos, igual que hiciera su padre durante toda su vida. No sabemos si sale a comer o a cenar, pero salir sale.

| Felipe VI, Infanta Sofía, Reina Letizia

Amenazas reales de Doña Letizia

Este verano solo ha aparecido junto a su marido y sus hijas una vez. Ha sido en la isla de Mallorca, en el conocido restaurante familiar 'Meu'. Tras ya haber cumplido su cupo, la consorte amenazó con no volver a Zarzuela si no... imponiendo alguna otra condición dentro de los pactos internos que tiene la pareja. De momento el matrimonio no se ha roto, veremos si en el futuro acaba igual que el de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.