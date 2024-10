Soy abogado y te explico los requisitos para poderte jubilar a los 63 años (o 64)

Todos los trabajadores y trabajadoras piensan en su jubilación. Por una parte, no desean que llegue, porque significa que se han cumplido unos años, pero por otro lado, si la salud y la cartera lo permiten, se puede disfrutar de los últimos años de la vida. Popularmente siempre se ha dicho que la jubilación es a los 65 años, pero no siempre es así.

En primer lugar, porque ya hace años que oímos y leemos que hay jubilaciones a los 67 años y, en segundo lugar, porque si se cumplen algunos requisitos, es posible incluso jubilarse antes de los 65. Serán las personas que han empezado a trabajar muy jóvenes o que se han dedicado a trabajos con convenios que así lo permiten.

Si estás pensando en adelantar tu jubilación a los 63 o 64 años, es importante que conozcas bien los requisitos que establece la Seguridad Social en España para poder hacerlo. En este artículo, abordaremos los requisitos o condiciones que debes cumplir para poder acceder a la jubilación anticipada en cada una de estas edades, y qué ocurre si no se alcanzan los años mínimos cotizados.

| ACN

Requisitos para jubilarse a los 63 años

La jubilación a los 63 años en España está contemplada bajo la modalidad de jubilación anticipada voluntaria, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la legislación. Para poder jubilarte a los 63 años, se exige haber cumplido los siguientes criterios:

Cotización mínima: Es necesario haber cotizado al menos 37 años y 9 meses (para 2024). Si no se alcanzan esos años de cotización, la edad mínima para jubilarse de forma anticipada será superior, generalmente a los 64 años.

Reducción en la pensión: Al acceder a la jubilación anticipada, se aplica un coeficiente reductor en la pensión que recibirás. Este coeficiente se aplica por cada trimestre que te jubiles antes de la edad ordinaria de jubilación (que en 2024 es de 66 años y 4 meses). El porcentaje de reducción puede oscilar entre el 1,625 % y el 2 % por trimestre, en función del tiempo que hayas cotizado. Es decir, cuanto más tiempo hayas cotizado, menor será el coeficiente reductor aplicado a tu pensión.

No estar en situación de jubilación forzosa: Este tipo de jubilación solo es aplicable si se solicita de manera voluntaria. Es decir, si no te encuentras en una situación de jubilación forzosa por despido colectivo o por cierre de la empresa.

Requisitos para jubilarse a los 64 años

La jubilación a los 64 años es otra opción para aquellos que quieren retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación. Aunque los requisitos son similares a los de la jubilación a los 63 años, existen ciertas diferencias que conviene tener en cuenta:

Cotización mínima: Si no has alcanzado los 37 años y 9 meses de cotización, pero has cotizado al menos 35 años, podrás acceder a la jubilación anticipada a los 64 años. De nuevo, si no alcanzas estos años de cotización, no podrás jubilarte anticipadamente y tendrás que esperar a la edad ordinaria.

Reducción de la pensión: Al igual que en la jubilación a los 63 años, también se aplican coeficientes reductores en la pensión, pero al jubilarte un año más tarde, la reducción es menor. En este caso, la pensión se reducirá entre un 1,5 % y un 1,875 % por cada trimestre de anticipación, dependiendo de los años cotizados.

Jubilación voluntaria: Al igual que para los 63 años, esta opción es solo para aquellos que desean jubilarse voluntariamente. No es aplicable en casos de despido colectivo o ERE.

Edad máxima de jubilación si no se cumplen los años cotizados

Si no cumples con los años de cotización requeridos para la jubilación anticipada, deberás esperar a la edad ordinaria de jubilación. En 2024, la edad ordinaria es de 66 años y 4 meses si has cotizado menos de 37 años y 9 meses. Si has cotizado más de esa cantidad de años, la edad de jubilación se reduce a los 65 años.

Es importante tener en cuenta que la edad de jubilación está aumentando de forma progresiva en función de las reformas de la Seguridad Social en España, con el objetivo de equilibrar el sistema de pensiones. Si no cumples con los requisitos para la jubilación anticipada, tendrás que esperar a alcanzar esta edad ordinaria para poder acceder a tu pensión completa sin coeficientes reductores.