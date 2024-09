La tierna reacción de un perrito cuando cree que a su amiga le están haciendo daño

Los perros son mundialmente conocidos por la lealtad que demuestran a diario con sus amos. Firmar la adopción de un canino es conseguir un tesoro que te acompañará durante el resto de su vida. La conexión que se forma entre los dos es única y, por ello, muchas veces se los ha declarado como "los mejores amigos del hombre".

Sin embargo, los caninos no son únicamente fieles a los humanos. En muchas ocasiones vemos a los peludos con mucho cariño hacia las otras mascotas de casa. Su convivencia hogareña los convierte en compañeros de vida.

La viral reacción de un perrito que defiende a su hermana

En los últimos días se ha hecho viral en las redes sociales un perrito que muestra su lazo con su hermanita defendiéndola. El vídeo se ha publicado en Instagram y ya lleva más de un millón de "me gustas" en menos de una semana. La reacción del perro es única y ha cautivado a todos los usuarios de la red.

| Getty Images, Kosolovskyy

El contenido empieza con un perrito viendo como le cortan las uñas a su hermanita. Al ser un perro joven no entiende qué le están haciendo. La pose que tiene la canina tirada en el suelo parece como si le estuvieran haciendo daño.

El canino se rinde y le da su apoyo

El perrito ve a su hermana en apuros y empieza a ladrar a la humana que le está cortando las uñas. Al ver que sus esfuerzos no funcionan se va a la cara del otro animal y la empieza a lamer. Finalmente, se tumba encima de su cabeza para que, al menos, esté acompañada durante el proceso.

La reacción ha enamorado a la mayoría de los usuarios de Instagram. El vídeo ha obtenido muchos comentarios mostrando el apoyo al perrito. "No merecemos el amor que nos dan", "La cosa más dulce que he visto jamás" o "El mundo es un lugar malvado y no merece estos seres adorables..." son algunos de los ejemplos.

| TRAVELARIUM, Canva

Una muestra más de la fidelidad de los perros

Los estudios demuestran que las relaciones de los perros pueden ser tan fuertes como las de los seres humanos. Estos vínculos llevan a los comportamientos tan leales y afectuosos que conocemos. Su alegría e inocencia siempre serán un regalo para el hogar.

En este tipo de vídeos se confirma a diario lo fieles que pueden ser los perros en sus nexos. Su instinto protector sale reflejado en el contenido con la hermanita. Este comportamiento muchas veces puede ser perjudicial para los dueños, pero en este caso es ameno y cariñoso.