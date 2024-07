Vinos catalanes con segunda unidad al 70 % en Bonpreu y Esclat

La cadena de supermercados Bonpreu y Esclat ha lanzado una interesante promoción para los amantes del buen vino. Desde ahora y hasta el 29 de julio, tienes la oportunidad de adquirir vinos catalanes de alta calidad con un descuento del 70 % en la segunda unidad. Esta oferta es una excelente ocasión para descubrir y disfrutar de algunos de los mejores vinos con Denominación de Origen (DO) de Catalunya, sin tener que gastar una fortuna.

Bonpreu y Esclat han puesto en marcha esta promoción para acercar a sus clientes la riqueza vinícola de Catalunya. Los consumidores podrán comprar vinos de distintas variedades y obtener la segunda botella con un descuento del 70 %.

¿Qué vinos incluye la promoción?

La promoción incluye varias marcas y tipos de vino. Entre las opciones destacadas se encuentran los vinos "Terra Cálida" y "Via Terra". El "Terra Cálida" es un vino DO Cataluña que se caracteriza por su frescura y versatilidad. Esta DO es conocida por su diversidad de climas y suelos, lo que permite la producción de una amplia variedad de vinos de alta calidad. Este vino, disponible en sus versiones tinto, rosado y blanco, tiene un precio de 4,99 € por la primera unidad. Con la promoción, la segunda botella cuesta tan solo 1,50 €, lo que significa que al comprar dos unidades, cada una sale a 3,24 €.

El "Via Terra", con DO Terra Alta, es otro destacado en esta promoción. Terra Alta es una región vinícola reconocida por su producción de Garnacha, tanto tinta como blanca. Los vinos de esta DO son apreciados por su cuerpo y su carácter frutal. Este vino, disponible en tinto y blanco, tiene un precio de 7,95 € por la primera botella. La segunda unidad se ofrece a 2,39 €, por lo que el precio promedio por unidad al comprar dos botellas es de 5,17 €.

¿Cómo maridar estos vinos?

Esta oferta permite a los consumidores explorar diferentes estilos de vino sin preocuparse por el costo, lo cual es una excelente manera de experimentar y descubrir nuevos favoritos. El Terra Cálida blanco es ideal para acompañar mariscos, pescados a la plancha y ensaladas frescas. El rosado se complementa perfectamente con platos de pasta, arroces y carnes blancas, mientras que el tinto es un excelente acompañante para carnes rojas, quesos curados y guisos.

El Via Terra blanco se marida bien con pescados grasos como el salmón, así como con arroces y platos de cocina asiática. El tinto, por su parte, es perfecto para acompañar carnes a la brasa, platos de caza y quesos semicurados.

¿Dónde y hasta cuándo está disponible la promoción?

La promoción de Bonpreu y Esclat es una oportunidad inigualable para llenar tu bodega con vinos de calidad a precios asequibles. Compra en cantidad, dado que la promoción es hasta el 29 de julio, considera comprar varias botellas para aprovechar al máximo el descuento. Estará disponible en todos los establecimientos Bonpreu y Esclat.