Aparece otro cadáver en Catalunya: Los Mossos investigan las circunstancias

Barcelona ha experimentado en los últimos años un incremento en la percepción de inseguridad, lo que ha generado preocupación entre residentes y turistas. Uno de los factores más destacados ha sido el aumento de los delitos menores, como robos y hurtos, especialmente en zonas turísticas. A pesar de los esfuerzos policiales para controlar estos actos delictivos, la sensación de inseguridad ha persistido, con informes recientes que indican un crecimiento en los delitos violentos.

Esta situación ha provocado un debate sobre las políticas de seguridad y la necesidad de implementar medidas más efectivas para proteger a los ciudadanos. Otro aspecto que ha agudizado el problema es el impacto de la crisis económica y social que se ha vivido tras la pandemia. Algunos sectores han denunciado la falta de recursos y efectivos policiales para abordar la situación de manera adecuada.

Un nuevo cadáver encontrado en la ciudad

Según ha informado 'El Caso' y ha confirmado los Mossos de Esquadra, el día de hoy por la mañana se ha encontrado un cadáver en la Plaça Catalunya de Barcelona. En concreto, los Mossos de Esquadra han hallado el cuerpo en la parte derecha de la plaza, entre la calle de Fontaella y la ronda de Sant Pere. No obstante, tras unas primeras investigaciones, parece que el cadáver no presenta ningún signo de criminalidad.

Aunque todavía no se ha podido confirmar la identidad del difunto y el motivo del fallecimiento, los Mosos han abierto una investigación. Con esta quieren determinar cuales son las circunstancias de su muerte, las cuales no parecen ser violentas, por la cual cosa se descarta un homicidio. Por otro lado, como hemos dicho aún no se ha podido identificar al hombre, aunque las mismas autoridades apuntan a que podría ser un vagabundo.

| ACN

Se une al caso de ayer

Este caso del día de hoy se une por desgracia al que ya tuvimos que contar ayer en otra localidad de Catalunya. Tras localizar un cadáver en una playa del Bogatell en la noche de la Mercè, las autoridades ayer volvieron a encontrar a un difunto en una playa catalana. En concreto fue en la playa de Calafell, en la comarca del Baix Penedès, donde apareció el cadáver de un hombre flotando en el agua.

La Guardia Civil se encargó del caso, y pudieron informar que se trataba de un hombre mediana edad, que apareció en la playa ayer sobre las cuatro de la tarde. El mismo cadáver tenía restos de sangre en la cabeza, y las autoridades ya se han encargado del caso para determinar las causas del fallecimiento. La unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil de Tarragona ya se encuentra investigando su muerte para poder determinar su identidad.