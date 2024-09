Así fue el rescate de los bomberos en la C-16 tras un grave accidente

La carretera C-16 es una de las principales arterias de comunicación en Catalunya, conectando la ciudad de Barcelona con la mayoría de las comarcas del interior y el Pirineo catalán. Esta vía es de gran importancia, ya que facilita el tránsito entre la capital catalana y localidades como Manresa, Berga y Puigcerdà. La C-16 es conocida por su trazado montañoso, especialmente en su tramo de túneles, como el Túnel del Cadí, que atraviesa los Pirineos.

A lo largo de su recorrido, la carretera combina tramos de autopista de peaje y carretera convencional. Esto la convierte en una opción muy utilizada tanto para el transporte de mercancías como para el turismo hacia las estaciones de esquí y destinos naturales de las zonas montañosas. En términos de seguridad, aunque la carretera ha sido mejorada en varios puntos críticos, los tramos montañosos y el clima invernal pueden hacer que la conducción sea complicada.

No obstante, por desgracia muchos accidentes también tienen lugar durante el resto del año, y no se ven relacionados directamente con el clima de invierno. Uno de estos tuvo lugar el pasado viernes, y aunque no se tuvo que lamentar víctimas, ha vuelto a poner en el centro del debate la necesidad de la seguridad vial.

| ACN

La rápida actuación evita una desgracia

Cada semana desde XCatalunya informamos de como gracias a las rápidas actuaciones de los 'Bombers' de la Generalitat de Catalunya no tenemos que lamentar más desgracias de las que vivimos. Sus actuaciones tanto en incendios como en accidentes de tráfico y otros sucesos son claves para reducir al máximo las consecuencias negativas. El último caso en el que han intervenido ha sido en la anteriormente mencionada carretera de la C-16, donde el pasado viernes actuaron en un accidente a la altura de Cercs.

Cuatro dotaciones de los 'Bomberos' se dirigieron al lugar de los hechos sobre las 18:00 horas de la tarde, y se encontraron con un fuerte incidente entre dos vehículos, totalmente destrozados. En total, entre los dos coches hubo cuatro heridos, y uno de ellos tuvo que ser excarcelado por parte de los profesionales. Con las cuatro personas rescatadas de sus automóviles, los 'Serveis d'Emergències Mèdiques' (SEM), procedieron a atenderlos para más tarde trasladarlos a todos a los centros médicos más cercanos.

Como es normal, este accidente produjo una larga cola de vehículos retenidos, ya que se tuvo que cortar la calzada en ambas direcciones. Así pues, durante varias horas, la carretera de la C16 estuvo cortada, generando largas colas que habían afectado a cientos de coches. Más tarde, sobre las 20:00 horas, el tramo fue reabierto, aunque había retenciones de hasta 10 kilómetros entre Berga y Cercs en sentido norte, y de 4 kilómetros en sentido sur.