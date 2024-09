La búsqueda del desaparecido haciendo una ruta acaba de la peor manera posible

Hacer rutas en solitario puede ser una experiencia gratificante, pero también conlleva ciertos peligros que no deben subestimarse. Uno de los mayores riesgos es la falta de asistencia inmediata en caso de accidente o lesión. En lugares remotos, donde no siempre hay cobertura telefónica, una caída o incidente puede complicarse si no hay nadie para ayudar. Además, el cansancio o la desorientación pueden agravarse sin un compañero que ayude a mantener el rumbo o compartir la carga física y mental.

Otro peligro es la vulnerabilidad ante situaciones imprevistas como cambios bruscos de clima, encuentros con fauna peligrosa o incluso problemas de seguridad personal. Al no estar acompañado, es más difícil afrontar este tipo de emergencias o buscar ayuda de manera rápida y eficaz. Por eso, es fundamental planificar bien la ruta, llevar un equipo adecuado y avisar a alguien de confianza sobre el trayecto, así como estar preparado para cualquier eventualidad.

Localizan al hombre desaparecido

Los Bomberos de la Generalitat localizaron este martes por la tarde el cuerpo sin vida de un hombre de 33 años que había desaparecido el pasado domingo en Vandellòs y Hospitalet de l'Infant. El hombre había salido a realizar una ruta. Los Bomberos recibieron el aviso de la desaparición a las 18.23 horas del lunes por la tarde por parte de los Mossos.

Estos habían recibido la denuncia de sus familiares de Salamanca, que alertaban de no tener contacto con la víctima desde la tarde del pasado domingo. El cuerpo policial localizaron el vehículo del hombre aparcado cerca del camping Templo del Sol de Hospitalet de l'Infant. A partir de ahí, los Bomberos establecieron un sector de investigación e iniciaron sus trabajos.

Durante las primeras horas de la noche se activaron 12 dotaciones terrestres de los Bomberos con personal del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de la base de Valls, del Grupo Canino de Investigación (GRCR), del Grupo Operativo de Apoyo (GROS) con drones y la Unidad de Mando Media (UCM).

Un gran despliegue para buscarlo

Este martes por la mañana, la investigación se intensificó el operativo con 20 dotaciones y la incorporación de la Unidad de Medios Aéreos con un helicóptero y personal del GRAE de la base de Cerdanyola del Vallès, así como la unidad subacuática. En el dispositivo de investigación también trabajaron coordinadamente Salvamento Marítimo con un helicóptero, efectivos de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local.

| ACN

Las tareas de rastreo se centraron en recorrer las zonas cercanas a las que se encontró el vehículo y el camino de ronda de hasta Vandellòs. También comprobaron distintos puntos de la costa, así como el interior del túnel del tren -se pidió a Adif lentitud de paso mientras se realizaban las comprobaciones-.

Por último, sobre las 15.22 horas del martes, efectivos del GRAE desde el helicóptero de Bomberos notificaron que habían visualizado el cuerpo de una persona en el fondo de un acantilado, a unos 500 metros al sur de la playa del Turno. Al aproximarse al sitio para comprobar el estado de la víctima pudieron confirmar su muerte.

Los Mossos activaron la unidad de investigación y su grupo de policía científica para realizar el levantamiento del cadáver y proceder a su identificación, así como para determinar las causas de la muerte.