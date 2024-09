Disparos cerca de un instituto: Dispositivo de los Mossos d'Esquadra

Los tiroteos escolares son muy comunes en países como Estados Unidos, pero aquí en Catalunya es algo que se escapa de nuestro entendimiento, ya que no suele ocurrir. En el país americano esto se ha convertido en una crisis recurrente que ha generado durante décadas una profunda preocupación tanto a nivel social como político y educativo. El aumento de estos incidentes es debido a las graves fallas en el control de armas, la seguridad escolar y la salud mental.

Por desgracia, las víctimas no son solo estudiantes, sino también profesores y personal escolar, incluso simples transeúntes que caminaban cerca del recinto. Estos sucesos representan un impacto devastador en la sociedad norteamericana, y las manifestaciones y quejas son cada vez mayores en el país. Ahora, en Catalunya, hemos estado cerca de vivir un hecho parecido en una escuela, pero por suerte este ha acabado en nada.

Tiroteo fuera de un colegio de Lleida

Una pelea cerca de un instituto en Lleida causó el pánico y el terror entre los estudiantes, padres y profesores el pasado jueves. Esta trifulca derivó en un enfrentamiento con armas de fuego, y desde dentro del recinto escolar se escucharon dos disparos a las afueras del mismo. Concretamente fue en la calle donde se ubica este colegio, y los fuertes sonidos de las armas hicieron que varias personas pensaran que se trataba de un ataque al centro.

El incidente en cuestión tuvo lugar cerca de las dos y media de la tarde, al lado del Instituto Maria Rúbies, situado en la calle Boqué del barrio de la Bordeta. Durante esta hora es cuando los diferentes alumnos del centro de secundaria abandonan el mismo para dirigirse a sus hogares, y entre toda la multitud de jóvenes sucedió este hecho. Según fuentes cercanas al lugar, un grupo de personas empezó una trifulca por motivos que aún se desconoce, y dos de ellos acabaron sacando unas pistolas con las que realizaron disparos.

| Google Maps

No obstante, se ha confirmado que las armas eran de fogueo, y las mismas fueron disparadas al aire sin que hubiera ningún herido. Aunque todo quedara en un simple susto, la situación generó una preocupación y un pánico generalizado entre los estudiantes. Rápidamente, tras los hechos acontecidos, se avisó a los Mossos de Esquadra, los cuales enviaron varias patrullas para resolver el altercado.

No obstante, al llegar ya se habían acabado los incidentes y los presuntos responsables de los disparos ya se habían ido, al igual que las demás personas involucradas en la pelea. Aún así, los agentes siguieron en el lugar, desplegándose por la zona en busca de los autores de los hechos, aunque no consiguieron encontrarlos. Como aún no se ha identificado a los involucrados, los Mossos estuvieron presentes el día de ayer en las puertas del centro educativo, aunque todavía no han detenido a nadie.