Heroicidad de unos trabajadores para salvar la mano de una mujer atacada por su pareja

La inseguridad catalana afecta a todos los sectores de la población. A diario, las redes sociales se llenan de noticias sobre algunos incidentes que ocurren en muchas calles del territorio. Las distintas publicaciones se llenan de interacciones de distintos vecinos irritados por la situación que está viviendo el país.

Anna Punsí es una periodista de sucesos de referencia. En la red social X, su usuario se encarga de dotar de información a todos sus seguidores sobre los últimos acontecimientos ocurridos en Catalunya. Su cuenta acumula más de 59.000 seguidores y sus tweets reúnen decenas de miles de visualizaciones a diario.

Un hombre le cortó la mano a su pareja y huyó

Hace dos días anunciábamos en este periódico el inicio de la búsqueda de un hombre que le había cortado la mano a su mujer. Los Mossos activaron un dispositivo policial para encontrar al hombre ecuatoriano, que se preveía que se encontraba cerca de los hechos. Por suerte, identificaron al protagonista y pudieron buscarlo con certeza.

| ACN

Horas después, el infractor se entregaba a los Mossos d'Esquadra de Nou Barris, a poco menos de 3 kilómetros de los hechos. El agresor atacó a su pareja con un machete con intención de matarla y durante el enfrontamiento le cortó la mano y le apuñaló la zona del pulmón. El incidente consternó a todo el municipio, que hizo un minuto de silencio contra las violencias machistas.

Los trabajadores de un bar consiguieron salvar la mano de la mujer

La última hora sobre el caso la cuenta Anna Punsí en su cuenta de X. La mujer bajó a pedir ayuda a un bar muy cercano a los hechos y en un acto heroico pudieron conservarle la mano amputada. Así lo contaba la periodista en las redes sociales: "Los trabajadores de un bar salvaron la mano de la mujer amputada el lunes por su pareja en Santa Coloma de Gramenet. El hombre, que está detenido, le seccionó la extremidad con un cuchillo. Los del bar la pusieron en hielo y los cirujanos del Hospital Taulí se le han podido coser".

Además, también relató la cronología de los acontecimientos. "El hombre se presentó en el piso y la atacó por la espalda y le cortó la mano posiblemente cuando ella quería defenderse. La mujer, que estaba con su hija pequeña, salió a la calle pidiendo ayuda. Los trabajadores del bar le hicieron un torniquete y recogieron la mano".

La violencia de género en Catalunya

Los casos de violencia de género son uno de los principales problemas que tiene la sociedad catalana. A pesar de los esfuerzos de sensibilización social, los números no hacen más que empeorar. Las mujeres deben sentirse seguras al salir a la calle y si el problema no se soluciona, la sociedad no podrá avanzar.