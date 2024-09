Un hombre se presenta en los Mossos apuñalado en el cuello: 'Ha sido un...'

En los últimos meses, Catalunya ha vivido un preocupante aumento en los casos de apuñalamientos por arma blanca. Sin ir más lejos, en el pasado mes de agosto se registraron hasta un total de 63 incidentes, lo que equivale a una media de dos apuñalamientos por cada día. Como es normal, este tipo de violencia se ha convertido en un tema que preocupa mucho a los ciudadanos del país catalán, y el cual ha acarreado víctimas mortales y heridos.

Los Mossos d'Esquadra ha intervenido en múltiples episodios, como en el caso de Segur de Calafell, donde una disputa dejó una víctima fatal y otra persona herida en el suceso. En redes sociales, se ha creado incluso un perfil llamado 'Apunyalòmetre' para visibilizar la gravedad de este asunto, el cual muchos ya tienen normalizado debido a las noticias publicadas diariamente. La última ha sucedido en Tarragona, y la situación ha sido totalmente terrorífica.

Aparece en la comisaría sangrando

Un hombre de unos cuarenta años ha aparecido herido por arma blanca y sangrienta, este viernes, cerca de la comisaría de los Mossos de Tarragona. Alrededor de la una y media de la madrugada, una patrulla que salía de servicio ha encontrado al hombre sangriento, que iba en dirección hacia el centro policial.

Los agentes le han socorrido y le han practicado la primera atención médica hasta que ha llegado el SEM (Servicio de Emergencias Médicas). El hombre fue trasladado al Hospital Juan XXIII, donde este viernes por la mañana se le intervino. No se teme por su vida. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para averiguar cómo se produjo la agresión.

Los Mossos de Esquadra esperan poder hablar nuevamente con la víctima para así poder avanzar en la investigación de este reciente incidente con arma blanca que se ha dado en Tarragona. Inicialmente, el hombre ofreció una versión de los hechos acontecidos, pero poco después, mientras recibía atención de los agentes, afirmó que realmente no conocía quién era su agresor. Esto ha llevado a la policía a sospechar que el incidente podría estar vinculado a entornos delictivos, como ya ha pasado en otros casos similares.

A pesar de esto, se está buscando al atacante, quién dejó al joven herido en el cuello frente a la comisaría de Tarragona. No obstante, todavía no se ha arrestado a ningún posible sospechoso como autor de los hechos materiales. En un principio, según cuentan fuentes de 'El Caso', la víctima había afirmado que el hombre que le atacó era de origen magrebí, y que le había intentado cortar el cuello.

No obstante, como hemos dicho ha cambiado la versión de los hechos y no ha hablado del agresor. Este tipo de sucesos suelen ser habituales en Catalunya, ya que suelen tratarse de peleas por hechos ilegales y que hace que los agredidos no quieran denunciar ni delatar al culpable.