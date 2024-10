Línea del AVE cortada por atropello mortal: Todos los detalles

La línea de AVE entre Girona y Barcelona es una infraestructura clave para la conectividad entre el norte de Catalunya y la capital catalana. Este servicio de alta velocidad ha reducido el tiempo de viaje. Conectando ambas ciudades en apenas 40 minutos, lo que ha impulsado el flujo de pasajeros tanto para viajes de trabajo como de turismo.

La línea forma parte del corredor mediterráneo, que conecta otras ciudades importantes y facilita la movilidad dentro del país. Además de mejorar las conexiones, la línea AVE ha contribuido al desarrollo económico y social de Girona, al integrarla más estrechamente con Barcelona. También ha permitido un acceso más rápido a Madrid, ya que los trenes AVE conectan directamente con la capital española.

Desde su inauguración, ha demostrado ser una opción eficiente, cómoda y sostenible en comparación con otros medios de transporte, aliviando el tráfico por carretera y promoviendo un menor impacto ambiental. Ahora, por desgracia ha sido el escenario de un trágico accidente que ha tenido lugar durante la jornada del día de hoy.

Un atropello mortal en la línea

La circulación de trenes de alta velocidad entre Girona y Barcelona se ha interrumpido este viernes en ambos sentidos. El paso de los trenes ha tenido que detenerse por "un accidente de una persona en un punto no autorizado de paso entre Llinars y Riells", según ha informado Adif. El incidente se ha producido a las 11h20 cuando un convoy ha atropellado a un cuerpo por causas que se desconocen.

Por el momento, la operadora del servicio, Renfe, no tiene una previsión de cuándo se restablecerá el paso de los trenes. Ahora mismo, en Girona hay detenidos dos trenes. El que salió de Figueres a las 11h35 en dirección a Barcelona y el que salía a las 11h36 de Marsella con destino final Madrid.

Por otro lado, hace pocos minutos, a través de la cuenta oficial de X (Twitter) de la 'Direcció General de Protecció Civil' hemos recibido una trágica noticia del incidente acontecido. Y es que el servicio de emergencias nos ha informado de que el atropello que ha interrumpido la circulación ha sido mortal. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de los 'Bombers' de la Generalitay de Catalunya, además de dos unidades terrestres del 'Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

| ACN

No obstante, parece que los sanitarios no han podido hacer nada para salvarle la vida a la persona que ha sido atropellada. En estos momentos el corte en la circulación se mantiene, y los servicios de emergencias se mantienen a la espera para ofrecernos más detalles del trágico episodio vivido. A estas horas, sabemos que el atropello ha tenido lugar en una zona no autorizada entre Llinars y Riells, aunque aún no sabemos porque el individuo estaba ahí.