Se confirman las peores noticias en el caso de la catalana desaparecida en Nepal

Hace un mes nos llegaron unas muy malas noticias desde el Nepal en relación a dos ciudadanos catalanes. Una pareja aficionada a la escalada, Èric y Mercè, fueron a visitar el Nepal, concretamente la región montañosa de la Annapurna. Allí, decidieron separarse del grupo con el que estaban haciendo la ruta para dirigirse a una zona donde había una cascada, aunque esto fue lo peor que podrían haber hecho.

Esta ruta que decidieron seguir era mucho más peligrosa que la principal que estaban siguiendo, y según hipótesis de los agentes perdieron la vida en la cascada, haciéndose un 'selfie'. Las fuentes policiales apuntan a que en el momento de la fotografía resbalaron y acabaron perdiendo sus pertenencias y finalmente la vida. Sus familiares llevaban días desesperados sin tener constancia de ninguna nueva información, y solo se había encontrado los objetos que estos llevaban encima.

No obstante, dos días después de los hechos, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Èric, el cual fue encontrado el pasado mes de agosto cerca de la cascada. Tras localizarlo, siguieron buscando en la zona con la esperanza de encontrar a Mercè. No obstante, los días pasaban y pasaban, y en una zona tan complicada de acceder, no lograban encontrar el cuerpo de la mujer.

Unos días más tarde, el 31 de agosto concretamente, las peores de las noticias llegaban para los familiares de Mercè, las autoridades suspendían la búsqueda de la mujer. Además, aunque no habían confirmado su muerte, descartaban poder encontrarla con vida. Ahora, casi un mes después, sus familiares tienen nuevas informaciones sobre la desaparición.

| Getty Images

Encontrado un segundo cuerpo

Las autoridades de Nepal han localizado y recuperado el cuerpo de una chica que sería la joven del Bages desaparecida a finales de agosto. Esto sucedió mientras hacía una excursión con su compañero en la ruta del Annapurna, según ha confirmado a ACN el jefe del área de conservación de Annapurna en cuestión, Rabin Kadariya. A la espera de la identificación oficial, Kadariya asegura que no tienen "ninguna duda" de que se trata de la joven bagenca, de 31 años.

El cuerpo del hombre, que tenía 36 años, fue localizado en el río pocos días después de que la pareja desapareciera. El cadáver rescatado este lunes estaba en una poza y se ha podido localizar porque el nivel del agua en la zona ha bajado. La pareja de Bages, de 31 y 36 años, desapareció mientras hacía una excursión a Nepal con un grupo.

Las autoridades locales encontraron junto a un río las mochilas, pasaportes y uno de los móviles que llevaba la pareja. La sospecha es que podrían haber resbalado y ser arrastrados por el río mientras seguían la ruta o intentaban tomar fotografías del paisaje.