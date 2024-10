Así se complicará el tiempo el sábado: 'Posibilidad de ...'

Esta semana en Catalunya está siendo marcada por una gran variabilidad en el clima. Desde inicios de la semana, el tiempo ha oscilado entre jornadas soleadas y otras con presencia de nubes y lluvias puntuales. Las temperaturas, aunque en general moderadas, han presentado ciertas fluctuaciones que han hecho que los días sean algo impredecibles.

En áreas como Barcelona y Tarragona, los días han comenzado con cielos despejados. Solo para ver cómo en cuestión de horas las nubes cubrían el cielo, acompañadas por rachas de viento y chubascos dispersos. Este patrón de inestabilidad está generando cierta incertidumbre entre los ciudadanos, que ya se preguntan cómo evolucionará el tiempo para el fin de semana.

Esta semana no ha sido la excepción, con los meteorólogos advirtiendo de la importancia de estar preparados para cambios abruptos en las condiciones meteorológicas. Que van desde lluvias ligeras a tormentas eléctricas. A medida que nos acercamos al fin de semana, esta visible inestabilidad parece acentuarse aún más, con unas predicciones que señalan un sábado complicado en cuanto al clima.

Una predicción que escala el sábado

Según el reciente informe compartido por Meteocat en sus redes sociales, la situación para el sábado se perfila con un aumento considerable en la nubosidad. Además de una alta posibilidad de lluvias intermitentes en diversas zonas de Catalunya. La predicción a medio plazo señala que los cielos estarán mayormente cubiertos durante el día, lo que incrementa la posibilidad de chubascos dispersos.

Aunque las lluvias no serán generalizadas, habrá varias zonas del territorio catalán que podrían experimentar precipitaciones en diferentes momentos del día. Especialmente en áreas cercanas a la costa y las comarcas del interior. Además de las lluvias, otro factor a tener en cuenta es la presencia del viento.

Que podría intensificarse, especialmente en las zonas costeras, afectando la navegación y las actividades al aire libre. El mar también presentará condiciones más agitadas, lo que obligará a extremar las precauciones para aquellos que planeen actividades en el litoral.

El viento y el mar se harán notar, según advierte Meteocat. Esto, sumado a las lluvias, podría complicar el día a día de los ciudadanos que se vean sorprendidos por estos cambios.

| Getty Images Signature

Una inestabilidad sin muchos cambios

A pesar de la inestabilidad meteorológica, la temperatura no variará de manera clara. La previsión inicial nos indica que se mantendrá la oscilación de las temperaturas, lo que significa que no se esperan ni grandes subidas ni descensos abruptos del termómetro. Esto, sin embargo, no implica que las jornadas vayan a ser confortables, ya que la combinación de viento, lluvia y nubes puede generar una sensación térmica más fresca de lo esperado.

Así pues, el sábado en Cataluña promete ser un día marcado por la incertidumbre climática, con una alta probabilidad de lluvias intermitentes y una notable presencia de viento. Los ciudadanos deberán estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si tienen planes al aire libre o en las zonas costeras, donde el mar también podría presentar condiciones complicadas. Con el otoño avanzando, esta semana se está consolidando como un ejemplo claro de la inestabilidad que caracteriza a esta estación en el país.