Biel Duran, Xavier Grasset y otros mitos de TV3 se despiden de Agustí Forné: 'Estoy..

Las peores noticias llegan de la peor forma que puede llegar una noticia: inesperadamente. Hace unas horas nos enteramos que uno de los rostros más conocidos de TV3, Agustí Forné, moría de forma repentina después de sufrir un ictus que no pudo superar. Lo hacía con apenas 62 años de edad y estando todavía en activo.

Antes de este fatídico día, Agustí Forné ha tenido una larga trayectoria en TV3, erigiéndose como una de las grandes voces del mundo casteller durante 35 años. También fue presentador del Telenotícies Comarques en la delegación de Tarragona unos años atrás, antes de trasladarse a Sant Joan Despí. En el Baix Llobregat se enrolaría en faenas más de calle, pero seguía siendo un hombre muy querido dentro de la televisión pública catalana.

Era un periodista diferente, con un estilo muy propio y diferencial. Su marcha ha dejado un vacío enorme entre la plantilla de periodistas y productores de TV3. Así lo demuestra que prácticamente todas las figuras más reconocidas de la cadena hayan querido despedirse de él, tanto en emisiones en directo como a través de las redes sociales.

El último adiós de los presentadores de TV3

"Y ahora una noticia que nos entristece personalmente, esta noche ha muerto de forma repentina nuestro compañero Agustí Forné", dijo Toni Cruanyes en Telenotícies Vespre, una de las emisiones más vistas de la cadena catalana. Elisabet Carnicé, por su parte, subió una foto con él a redes sociales, dejándole un emotivo mensaje: "Hoy nos haces tú la aleta en el cielo, Descansa en paz, maestro".

"Nos ha dejado el Agustí Forné, un tio firme, de los que piensas que nunca tendrían que marchar. El hombre de las nieves a Prades o de los chaparrones en el Camp. Por supuesto el hombre de los castillos. Descansa en paz y envíanos las lluvias que necesitan las tierras del sur y las catalanas en general", rezaba el meteorólogo Francesc Mauri.

"Adiós Agustí. Gracias por todos los buenos momentos que nos has dado, por tu afilada ironía y por todo el que nos has enseñado. Ha sido una suerte haberte conocido", proclamaba en su perfil de Twitter el conocido Xavi Coral. Y Xavier Grasset también se sumaba a la lluvia de mensajes: "Esquinçats!! DEP Muere el periodista Agustí Forné, referente del mundo casteller en TV3". Biel Durán, muy aficionado a los castells, no iba a ser menos: "Todavía en shock por la pérdida del gran Agustí Forné. Se te echará mucho de menos, estimado".

Ahora, allí arriba, se reencontrará con otros compañeros de la casa que también fallecieron hace poco de forma repentina. Algunos ejemplos son Lluís Diumaró, el presentador del TN que murió en accidente de tráfico, o el meteorólogo Toni Nadal que perdió la vida en la montaña