Una pelea entre dos hombres de 28 y 29 años en Sant Pere Pescador (Alt Empordà) ha acabado con los dos implicados heridos y detenidos por los Mossos d'Esquadra. Los hechos se produjeron este martes alrededor de las diez y media de la noche en la calle Virgen del Portalet de Sant Pere, según avanza el Diari de Girona.

Por motivos que se desconocen, los dos hombres se pelearon ante la mirada de varios compañeros, de los cuales solo uno intenta evitar que la trifulca vaya además. Finalmente, los Mossos acaban deteniendo los dos implicados que acabaron heridos, uno con un corte en la oreja y el otro con una herida abierta a la ceja. Ambos implicados, que tienen antecedentes policiales, fueron atendidos por el SEM y trasladados al hospital de Figueres.

| ACN

Casualidades de la vida, los hombres implicados en la reyerta tenían antecedentes penales y policiales. No se trata de un hecho aislado como algunos nos intentan hacer creer. Son personas que, por sus costumbres, solucionan sus problemas por la vía de la violencia y que no entienden que existen otras vías para arreglar las discrepancias, como el diálogo en primera instancia y la justicia si el primero no funciona.

Origen de la pelea

En un primer momento, fuentes cercanas al caso consideraron que la reyerta se había originado por una discusión por ocupar un lugar preferente en la venta ambulante. Sin embargo, pronto se desmintió este móvil y la policía empezó a investigar otras vías.

Las lesiones de los intervinientes no son graves, pero uno ha salido peor parado. Este necesitó puntos de sutura. Ambos se denunciaron mutuamente, de modo que en el Juzgado de Instrucción de Figueres se abrirán diligencias por dos delitos, cruzados, de lesiones. Probablemente, uno de ellos esté solo acusado por una falta de lesiones, mientras que el otro, por un delito de lesiones.

Según el usuario de la red social X Avi Siset, las partes implicadas en la pelea serían de origen marroquí. Explica el mismo perfil que los ciudadanos de este pueblo empordanès están cansados porque ven peleas de este tipo a diario, siempre con los mismos actores como protagonistas. Temen por su vida y su integridad física y perciben una clara sensación de inseguridad.

Mossos de Esquadra y Policías Locales piden más recursos

La Policía catalana y también las policías locales de las diferentes localidades de Cataunya han pedido a la Generalitat más recursos materiales y logísticos para enfrentarse a estos delincuentes. Están preocupados por la escalada de la delincuencia y por la inseguridad que esta delincuencia genera en los ciudadanos. Salvador Illa y Núria Parlon tienen la responsabilidad de acabar con este tema.