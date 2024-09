La CUP ataca a Aliança Catalana durante la Diada: 'No forma...'

El día de ayer tuvimos unos momentos de bastante tensión en los primeros actos de la Diada de Catalunya. Aliança Catalana estuvo presente en la ofrenda floral en el Fossar de les Moreres, y su líder política, Sílvia Orriols, intentó hacer un discurso durante el acto. Sin embargo, se vivieron unos momentos de enfrentamientos, cuando unos manifestantes interrumperion el acto.

Una gran cantidad de activistas, la mayoría de la CUP, entraron a la plaza por la calle Malcuinat, con botes de pintura y bengalas. Sin embargo, fueron rápidamente parados por los Mossos de Esquadra. En medio de un intercambio de insultos y gritos entre manifestantes y simpatizantes de Aliança Catalana, Orriols pronunció si discurso y abandono rápidamente el lugar por su seguridad.

El mismo día de ayer, el grupo político de Ripoll fue atacado por ANC y su presidente, el cantante Lluís Llach. "Todo el mundo que venga será bienvenido, también Aliança Catalana. Aunque no me gusta porque tiene unos tics demagógicos peligrosos", explicó Llach en una entrevista en 'El món a RAC1'.

Más tarde, la misma entidad dijo lo siguiente a través de sus redes oficiales. "La Assemblea Nacional Catalana, y así lo ha defendido siempre su presidente, nunca ha pedido carnets a nadie. Sin embargo, el presidente y la entidad siempre han mostrado su rechazo a formaciones como Aliança Catalana, con posicionamientos que le homologan a partidos identitarios de extrema derecha de otros países. Por este motivo, Aliança Catalana no es bienvenida a una manifestación como la de este 11-S".

Laure Vega ataca a Orriols

La diputada del Parlament Laure Vega ha defendido que el independentismo no es proyecto acabado y ha subrayado que los ciudadanos, en las encuestas, mantienen que Catalunya tiene derecho a decidir. En declaraciones a los periodistas desde el acto en homenaje a Gustau Muñoz, Vega ha afirmado que el independentismo es una propuesta "de carácter republicano y democrático" y ha añadido que Aliança Catalana no tiene cabida porque "quieren la independencia por una parte del pueblo".

"No forma parte del proyecto independentista, no tenemos nada en común", remachó. Por su parte, desde Arran, el militante Ricard Munné, ha celebrado que Aliança Catalana no pudiera hacer este martes "con normalidad" la ofrenda al Fossar de les Moreres.

Munné también subrayó la necesidad de recordar la figura de Gustau Muñoz, militante independentista y miembro del Partido Comunista de España que fue asesinado por la policía española cuando tenía 16 años. "Se está intentando hacer una especie de segunda transición y cerrarla por arriba. La memoria de Gustau Muñoz demuestra que la transición no fue tan modélica", añadió.

Hace un día, la misma Vega habló sobre las declaraciones de Llach, y no respetaba que Llach invitara a Aliança Catalana a su manifestación el día de hoy.