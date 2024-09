Los dos ositos que consiguen superar un obstáculo y volver con su madre

En su cuenta personal de Instagram, el usuario 'daves.adventure' ha grabado en primicia un momento único y que rara vez se ve. El vídeo en cuestión ha sido todo un fenómeno en redes sociales, y en Instagram cuenta ya con casi 38 millones de visualizaciones y más de un millón de 'me gustas'. El momento capta una situación insólita entre una osa y sus dos crías, las cuales van juntas en una carretera.

En el vídeo podemos ver que el hombre que graba está en una carretera. En ella parece ser que ha pasado un quitanieves, ya que los alrededores de la misma esta llena de nieve amontonada. En este contexto, el usuario graba a dos ositos pequeños que siguen a su madre por la vía.

Seguidamente, la madre de los 'niños' sube la cuesta que se ha creado con la acumulación de nieve, y sus hijos intentan seguirla. No obstante, la altura es considerable y al ser pequeños no tienen la fuerza suficiente para subir. "Conseguirán subir arriba?" se puede leer en el mismo vídeo.

Uno de los osos pequeños intenta por todas las maneras escalar para llegar hacia su madre, mientras su hermanito mira la situación complentativo. La madre desde arriba no saber que hacer, y al no poder actuar delante de esta situación se limita a observar. El vídeo de repente sufre un corte, lo que nos da a entender que los osos estuvieron un buen rato intentándolo.

Después de este corte parece que están a punto de conseguirlo, y con la ayuda de sus pequeñas garras escalan hacia la cima donde les espera su madre. Y como si no hubiera pasado nada, la familia mamífera sigue su curso hacia el que puede ser su hogar, eso no lo sabemos. "Quería tanto ayudar a estos pequeños! Verlos fue increíble en mi camino a Mount Lassen, California. Si crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo cierto", explicaba el creador del vídeo en la descripción de la publicación.

Nuestro papel en el ecosistema animal

El hombre del video hace algo muy bien, y es el no intervenir. Los expertos han dicho en varias ocasiones que no debemos intervenir en el ecosistema de los animales por varias razones. Estas están relacionadas sobre todo con el equilibro natural, la biodiversidad y la sostenibilidad del medio ambiente.

Cada especie tiene un papel específico en su ecosistema. Intervenir o alterar un ecosistema puede desestabilizar este equilibrio. Por ejemplo, si se elimina una especie depredadora, las poblaciones de sus presas pueden crecer sin control, lo que a su vez afecta negativamente a otras especies y a las plantas.

La intervención en el ecosistema puede tener consecuencias inesperadas y negativas. Un ejemplo clásico es la introducción de especies invasoras, que a menudo se realiza con buenas intenciones pero que puede causar un gran daño a los ecosistemas locales.